Разрушены дома и повреждена больница: Житомир вновь обстреляли из территории Беларуси

По данным ГСЧС, погибло два человека и еще трое получили травмы

Украинские населенные пункты продолжают подвергаться обстрелам со стороны оккупационной армии. Вечером 1 марта удар был нанесен по жилым домам в Житомире, кроме того повреждения получила больница.

По словам мэра города Сергея Сухомлина, одна из нескольких авиационных бомб попала в дом неподалеку от второй больницы.

По его словам, дом разрушен, а в медучреждении повыбивало все окна и двери. Число пострадавших пока устанавливается.

"Зацепило саму больницу. Несколько частных домов рядом. Попало прямо в жилое помещение", — сказал он.

В свою очередь советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что удар был нанесен крылатыми ракетами "калибр", которые были запущены из территории Беларуси.

Как сообщалось ранее, массированным ракетным ударам подвергся Харьков, оккупанты ударили по жилым домам из ракетной артиллерии.

Кроме того, по городу накануне нанесли удары из стратегического бомбардировщика.

"Телеграф" ведет текстовую трансляцию главных событий, которые произошли в Украине после начала российского вторжения: Война – день 7: войска путина почти везде остановлены и в отместку утюжат города Украины.