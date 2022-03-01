"Материалы попадут в Гаагу": российский стратегический бомбардировщик нанес удар по Харькову
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Войска путина задействовали стратегическую авиацию для обстрелов мирных городов Украины
В понедельник, 28 февраля, по мирным жителям Харькова был нанесен авиаудар из стратегического бомбардировщика Ту-22м3.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
"Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22м3, словно на учениях, не пересекая линию государственной границы, нанес удары по мирным жилым кварталам Харькова высокоточным оружием – ракетами класса "воздух-поверхность", — говорится в сообщении.
Отмечается, что бомбардировщик сделал четыре захода по курсу от населенного пункта Беседино (Курская область) до Белгорода и запустил по городу 16 ракет, что привело к обширным разрушениям гражданской инфраструктуры и гибели десятков жителей Харькова, среди которых были и дети.
В Минобороны уточняют, что происшествие зафиксировано в промежутке времени с 19.07 по 19.51, а все свидетельства авиаудара будут неизбежно переданы в Гаагу.
Также там указывают, что контролировать воздух в этом районе сложно, поскольку силы ПВО частично были уничтожены ударами крылатых и баллистических ракет.
"Штурмовать город оккупанты не решаются, потому что гарантированно будут уничтожены, поэтому прибегли к воздушному терроризму, убивая мирных харьковчан", — подчеркнули в МОУ.
Как сообщалось ранее, обстрелы Харькова продолжились и 1 марта, при том по городу наносились удары не только с воздуха, но и системами залпового огня.
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