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"Матеріали потраплять до Гааги": російський стратегічний бомбардувальник завдав удару по Харкову

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Ту-22м3 Новина оновлена 01 березня 2022, 23:27
Ту-22м3

Війська путіна задіяли стратегічну авіацію для обстрілів мирних міст України

У понеділок, 28 лютого, за мирними мешканцями Харкова було завдано авіаудару зі стратегічного бомбардувальника Ту-22м3.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

"Стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22м3, наче на навчаннях, не перетинаючи лінію державного кордону, завдав ударів по мирних житлових кварталах Харкова високоточною зброєю – ракетами класу "повітря-поверхня", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що бомбардувальник зробив чотири заходи за курсом від населеного пункту Бесєдино (Курська область) до Білгорода і запустив по місту 16 ракет, що призвело до руйнувань цивільної інфраструктури та загибелі десятків жителів Харкова, серед яких були і діти.

У Міноборони уточнюють, що пригода зафіксована у проміжку часу з 19.07 по 19.51, а всі свідоцтва авіаудару будуть неминуче передані до Гааги.

Також там вказують, що контролювати повітря у цьому районі складно, оскільки сили ППО частково були знищені ударами крилатих та балістичних ракет.

"Штурмувати місто окупанти не наважуються, тому що гарантовано будуть знищені, тому вдалися до повітряного тероризму, вбиваючи мирних харків’ян", — наголосили у МОУ.

Як повідомлялося раніше, обстріл Харкова продовжився й 1 березня, при тому по місту завдавалися удари не тільки з повітря, а й системами залпового вогню.

Теги:
#Україна #Харків #Росія
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