Проти Росії вооють навіть школярі: Резніков обіцяє "Харківський трибунал" для Путіна

Міністр оборони Олексій Резніков запропонував провести воєнний трибунал над російськими військовими, які обстрілюють мирне населення, у Харкові. На його думку, таке рішення буде справедливим відносно вбивць та зарабників із РФ.

Такою ідеєю чиновник поділився на своїй Facebook-сторінці у вівторок, 1 березня.

За словами Резнікова, всі удари, котрі були нанесені по житлових районах міст — свідчення слабкості та початку агонії у російської армії. Міністр вважає, що російська армія демонструє свою неспроможність вести подальші бої із українцями, котрі мають зброю.

"Буде справедливо, якщо спеціальний міжнародний трибунал буде створено у Харкові. До речі, саме у Харкові у 1943 році відбувся перший процес, внаслідок якого нацистів було засуджено за воєнні злочини, — зазначив Олексій Резніков. — Тепер "Харківський трибунал" має винести вирок кремлівським послідовникам Гітлера, які вже його "перевершили".

Чиновник також додав, що українці мужньо обороняються уже понад 122 години. Високим є спротив по всім напрямках, але особливо сильною "стіною" стали українські захисники на сході України.

Не лишається осторонь і мирне населення — воюють навіть школярі, щоправда у кібервійськах, деморалізуючи ворога через інтернет.

Росія ж зазнає не величезних військових, а й економічних втрат. Резніков нагадав, що до війни проти Москви долучилася світова ІТ-сфера. Крім того, за словами міністра, всередині Росії збільшується опір народу — вони дізнаються правду про війну, страждають від санкцій і т.п.

Зазначимо, що обстріли в Харкові, де загинуло щонайменше сім цивільних, велися в районі Олексіївки, Павлового Поля та Салтівки.

Мер міста Терехов уже назвав це цинічним вбивством, а президент Володимир Зеленський висловив переконання, що росіяни точно знали, куди цілять, а не промахнулися.