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"Це вбивство українського народу": мер Харкова записав звернення до городян

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Обстріляна школа у Харкові Новина оновлена 28 лютого 2022, 21:13
Обстріляна школа у Харкові

Мер міста закликав городян згуртуватися та підтримати один одного.

Росія веде війну на знищення українського народу, а обстріли Харкова яскравий тому приклад.

Про це йдеться у відеозверненні міського голови Ігоря Терехова до харків’ян.

"Сьогоднішній день показав, що це не просто війна. Це вбивство нас, українського народу", — сказав він.

Він нагадав про те, що ранкові обстріли міста призвели до великих руйнувань у місті та призвели до того, що дев’ять мирних городян загинули, а ще 37 отримали поранення.

Водночас він подякував усім тим, хто підтримує життєдіяльність міста та не дозволяє йому впасти перед натиском окупантів.

"У такі моменти ми маємо бути єдині. І ми обов’язково переможемо. Харків тримається і триматиметься", — підкреслив мер міста.

Як повідомлялося раніше, голова Харківської ОДА Олег Синегубов заявив, що окупанти зазнали артилерійських обстрілів тих районів міста, де немає військової інфраструктури та позицій ЗСУ.

"Телеграфу" після обстрілу 28 лютого вдалося зв’язатися із заступником голови ОДА Романом Семенухою та розпитати його про ситуацію в місті.

Теги:
#Україна #Харків #Росія #Ігор Терехов
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