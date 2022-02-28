Укр

"Это убийство украинского народа": мэр Харькова записал обращение к горожанам

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Обстрелянная школа в Харькове Новость обновлена 28 февраля 2022, 21:13
Обстрелянная школа в Харькове

Мэр города призвал горожан сплотиться и поддержать друг друга.

Россия ведет войну на уничтожение украинского народа и обстрелы Харькова яркий тому пример.

Об этом говорится в видеообращении городского главы Игоря Терехова к харьковчанам.

"Сегодняшний день показал, что это не просто война. Это убийство нас, украинского народа", — сказал он.

Он напомнил о том, что утренние обстрелы города привели к обширным разрушениям в городе и привели к тому, что девять мирных горожан погибли, а еще 37 получили ранения.

Вместе с тем он поблагодарил всех тех, кто поддерживает жизнедеятельность города и не позволяет ему пасть перед натиском оккупантов.

"В такие моменты мы должны быть едины. И мы обязательно победим. Харьков держится и будет держаться", — подчеркнул мэр города.

Как сообщалось ранее, глава Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что оккупанты подвергли артиллерийским обстрелам те районы города, где нет военной инфраструктуры и позиций ВСУ.

"Телеграфу" после обстрелов 28 февраля удалось связаться с заместителем главы ОГА Романом Семенухой и расспросить его о ситуации в городе.

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#Украина #Харьков #Россия #Игорь Терехов
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