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Ужасный обстрел Харькова: военное преступление России сняли на видео с нового ракурса

Автор
Василий Неплохой Василий Неплохой
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Мирный Харьков разрушает армия РФ Новость обновлена 28 февраля 2022, 15:57
Мирный Харьков разрушает армия РФ

В Харькове погибли и пострадали десятки мирных жителей, которые не хотели "освобождения" Россией

Харьков 28 февраля уже несколько часов кряду расстреливает армия РФ из "Градов". В сеть выложили новое видео, на котором видно, что на самом деле происходит в первой столице Украины.

Под огнем — районы Алексеевка, Павлово Поле и Ботанический сад.

Харьковчанин Денис Ярославский опубликовал видео страшного обстрела домов и написал: "Русские!!! Вы бл*дь так освобождаете русскоязычный Харьков от нацистов? По-моему фашисты вы и ваше политическое руководство! Это прямо сейчас по жилым кварталам полным перепуганными людьми — так идёт "освобождение" вами Харькова градами! Бл*дь! Градами! Это пятый час!!! Количество жертв будет известно вечером или завтра. Выехать скорые помощи не могут. Больницы все предварительно разбомбили. Это не поддаётся никакому усвоению ни разумом ни психикой!"

В момент выхода новости враг применяет ракетную артиллерию, "Грады", "Ураганы", "Смерчи" и наносит удары непосредственно по жилым районам. Речь может идти о десятках, а возможно и о сотнях погибших.

Ранее сообщалось, что на трассе Изюм-Харьков российские военные открыли огонь по автобусу. Было ранено 14 мирных человек.

Также "Телеграф" сообщал, что в войне против России в Харьковской области погиб местный депутат Сергей Глущенко. Мужчина решил встать на защиту Укарины сразу после полномасштабного вторжения войск Путина на нашу территорию.

Теги:
#Харьков #Россия #Обстрел #Война
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