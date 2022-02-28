Ужасный обстрел Харькова: военное преступление России сняли на видео с нового ракурса

В Харькове погибли и пострадали десятки мирных жителей, которые не хотели "освобождения" Россией

Харьков 28 февраля уже несколько часов кряду расстреливает армия РФ из "Градов". В сеть выложили новое видео, на котором видно, что на самом деле происходит в первой столице Украины.

Под огнем — районы Алексеевка, Павлово Поле и Ботанический сад.

Харьковчанин Денис Ярославский опубликовал видео страшного обстрела домов и написал: "Русские!!! Вы бл*дь так освобождаете русскоязычный Харьков от нацистов? По-моему фашисты вы и ваше политическое руководство! Это прямо сейчас по жилым кварталам полным перепуганными людьми — так идёт "освобождение" вами Харькова градами! Бл*дь! Градами! Это пятый час!!! Количество жертв будет известно вечером или завтра. Выехать скорые помощи не могут. Больницы все предварительно разбомбили. Это не поддаётся никакому усвоению ни разумом ни психикой!"

В момент выхода новости враг применяет ракетную артиллерию, "Грады", "Ураганы", "Смерчи" и наносит удары непосредственно по жилым районам. Речь может идти о десятках, а возможно и о сотнях погибших.

Ранее сообщалось, что на трассе Изюм-Харьков российские военные открыли огонь по автобусу. Было ранено 14 мирных человек.

Также "Телеграф" сообщал, что в войне против России в Харьковской области погиб местный депутат Сергей Глущенко. Мужчина решил встать на защиту Укарины сразу после полномасштабного вторжения войск Путина на нашу территорию.