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"Росіяни знали, куди стріляють": Зеленський прокоментував обстріл Харкова

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Володимир Зеленський Новина оновлена 01 березня 2022, 00:11
Володимир Зеленський

Український лідер звернувся до громадян нашої країни

Президент України Володимир Зеленський увечері 28 лютого записав відеозвернення, в якому нагадав Росії про наслідки за обстріл житлових районів Харкова.

Звернення було оприлюднене у його телеграм-каналі.

Зеленський зазначив, що численні свідчення очевидців та записи з камер спостережень свідчать про те, що це був усвідомлений залп, а не випадкове влучення.

"Росіяни знали, куди стріляють. За цей злочин точно буде трибунал", — сказав він і додав, що вбивство мирних українців РФ не вибачить ніхто у світі.

Президент нагадав, що територією нашої країни за час вторгнення було здійснено 56 ракетних ударів і було випущено 113 крилатих ракет.

"Мирний, гордий, сильний Харків. Ти завжди був таким. Ти таким завжди будеш. Витримаємо і це. Захистимо Україну. Допоможемо кожному, хто постраждав від нелюдського вторгнення", — повідомив він.

Також він повідомив, що ключовою метою для ворога залишається Київ, за яким лише за сьогодні було завдано трьох ракетно-бомбових ударів.

"Під прицілом ТЕЦ-6. Вони хочуть вивести з ладу електростанцію та залишити місто без світла. Ми не дали їм зламати оборону столиці. І вони посилають до нас диверсантів. Постійно. Сотнями. Усіх, усіх їх знешкоджуємо", — розповів Зеленський.

Як повідомлялося раніше, Росія розпочала військове вторгнення 24 лютого 2022 року і того ж дня зіткнулася із запеклим опором. Нині рахунок убитих окупантів йде тисячі, а безліч бойової техніки було або знищено, або кинуто.

У самій РФ вже почалися проблеми у вигляді стрімкого падіння рубля, через що були помітні довгі черги до банкоматів.

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