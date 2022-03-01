"Россияне знали, куда стреляют": Зеленский прокомментировал обстрелы Харькова

Украинский лидер обратился к гражданам нашей страны

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 28 февраля записал видеообращение, в котором напомнил России о последствиях за обстрел жилых районов Харькова.

Обращение было обнародовано в его телеграм-канале.

Зеленский указал, что многочисленные свидетельства очевидцев и записи с камер наблюдений свидетельствуют о том, что это был осознанный залп, а не случайное попадание.

"Россияне знали, куда стреляют. За это преступление точно будет трибунал", — сказал он и добавил, что убийство мирных украинцев РФ не простит никто в мире.

Президент напомнил, что по территории нашей страны за время вторжения было произведено 56 ракетных ударов и было выпущено 113 крылатых ракет.

"Мирный, гордый, сильный Харьков. Ты всегда был таким. Ты таким всегда будешь. Выдержим и это. Защитим Украину. Поможем каждому, кто пострадал от бесчеловечного вторжения", — сообщил он.

Также он сообщил, что ключевой целью для врага остается Киев, по которому только за сегодня было нанесено три ракетно-бомбовых удара.

"Под прицелом ТЭЦ-6. Они хотят вывести из строя электростанцию и оставить город без света. Мы не дали им сломать оборону столицы. И они ссылают к нам диверсантов. Постоянно. Сотнями. Всех, всех их обезвреживаем", — рассказал Зеленский

Как сообщалось ранее, Россия начала военное вторжение 24 февраля 2022 года и в тот же день столкнулась с ожесточенным сопротивлением. В настоящее время счет убитых оккупантов идет на тысячи, а множество боевой техники было либо уничтожено, либо брошено.

В самой РФ уже начались проблемы в виде стремительного падения рубля, из-за чего были заметны длинные очереди к банкоматам.