Укр

Против России воюют даже школьники: Резников обещает "Харьковский трибунал" для Путина

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Резников убежден: РФ будет наказана Новость обновлена 01 марта 2022, 08:37
Резников убежден: РФ будет наказана

Прощенья убийцам мирного населения нет и не будет

Министр обороны Алексей Резников предложил провести военный трибунал над российскими военными, обстреливающими мирное население в Харькове. По его мнению, такое решение будет справедливо в отношении убийц и заработников из РФ.

Такой идеей чиновник поделился на своей Facebook-странице во вторник, 1 марта.

По словам Резникова, все удары, нанесенные по жилым районам городов — свидетельство слабости и начала агонии в российской армии. Министр считает, что российские военные демонстрируют свою неспособность вести дальнейшие бои с украинцами, у которых есть оружие.

"Будет справедливо, если специальный международный трибунал будет создан в Харькове. Кстати, именно в Харькове в 1943 году состоялся первый процесс, в результате которого нацисты были осуждены за военные преступления, — отметил Алексей Резников. — Теперь "Харьковский трибунал" должен вынести приговор кремлевским последователям Гитлера, которые уже его "превзошли".

Чиновник также добавил, что украинцы мужественно обороняются уже более 122 часов. Высоко сопротивление по всем направлениям, но особенно сильной "стеной" стали украинские защитники на востоке Украины.

Не остается в стороне и мирное население — воюют даже школьники, правда, в кибервойсках, деморализируя врага через интернет.

Россия же несет не огромные военные, но и экономические потери. Резников напомнил, что к войне против Москвы присоединилась мировая ИТ-сфера. Кроме того, по словам министра, внутри России увеличивается сопротивление народу – они узнают правду о войне, страдают от санкций и т.п.

Отметим, что обстрелы в Харькове, где погибли по меньшей мере семь гражданских, велись в районе Алексеевки, Павлова Поля и Салтовки.

Мэр города Терехов уже назвал это циничным убийством, а президент Владимир Зеленский выразил убеждение, что россияне точно знали, куда целятся, а не промахнулись.

Теги:
#Украина #Харьков #Россия #Война #Трибунал
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