Ситуація у Нагірному Карабаху: що зайняли азербайджанці

У Єревані стверджують, що азербайджанські війська нібито пішли у наступ у Нагірному Карабаху та зайняли село.

У той час, коли Україна ось уже як місяць протистоїть повномасштабній агресії росії, у Нагірному Карабаху відновилися бойові дії внаслідок атаки Збройних сил Азербайджану.

Про те, що війська Азербайджану порушили лінію зіткнення і пішли в наступ, стало відомо одразу з кількох інтернет-ресурсів увечері 24 березня.

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Зазначається, що Збройні сили Азербайджану атакували у напрямку Аскерана та зайняли село Парух (Фарух).

Війська Азербайджану перетнули лінію розмежування та зайняли село Парух Аскеранського району

У МЗС Вірменії заявили, що "російські миротворчі війська, у зоні відповідальності, яких відбувається провокація, вживуть заходів, щоб війська Азербайджану негайно повернулися на вихідні позиції і неухильно дотримувалися зобов’язань, взятих на себе тристоронньою заявою".

У свою чергу у Міноборони Азербайджану заявили, що такі повідомлення не відповідають дійсності.

Зазначимо, що згідно з домовленостями, вздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабаху розмістилися 1960 російських миротворців. Азербайджан отримав право зайняти три райони – Кельбаджарський, Агдамський та Лачинський.

Карта розмежування на листопад 2020 року

Нагадаємо, у вересні 2020 року в Нагірному Карабаху спалахнув наймасштабніший за останні роки військовий конфлікт, який тривав півтора місяці. Сторони використовували танки, важку артилерію та авіацію. Заявляли про велику кількість загиблих.

10 листопада 2020-го війна в Карабаху завершилася підписанням угоди між Баку та Єреваном за посередництва кремля. Вірменія передала під контроль Азербайджану території чотирьох районів, на лінію зіткнення зайшли російські війська. З того часу на кордоні Азербайджану та Вірменії час від часу продовжуються локальні бої та перестрілки.

Розв’язавши повномасштабну війну в Україні, росія почала перекидати частину "миротворчого" контингенту з Нагірного Карабаху (Азербайджан) в Україну.