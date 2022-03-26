В Карабахе вводят военное положение: россия заявляет о наступлении Азербайджана
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На Закавказье вновь неспокойно.
В субботу, 26 марта, на фоне полномасштабного вторжения рф в Украину в россии заявляют, что Азербайджан якобы зашел в зону ответственности российского "миротворческого" контингента на территории Нагорного Карабаха.
Об этом сообщает Медуза на своем telegram-канале.
"Вооруженные силы Азербайджана, по словам представителей российской армии, зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха", — гласит сообщение.
Кроме того, в Нагорном Карабахе, где в последнее время сообщалось о возобновлении боев с азербайджанскими силами, объявлено военное положение. В агентстве "Интерфакс" отметили, что в непризнанном государстве обратились к президенту рф владимиру путину с просьбой "увеличить численность миротворческого контингента". Также сообщается, что Азербайджан использовал "Байрактары" для "обстрела подразделений армии Карабаха".
Напомним, 25 марта Армения обвинила вооруженные силы Азербайджана в нарушении линии соприкосновения и захвате села Парух в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. В Армении обвинили Азербайджан в применении боевых БПЛА, однако Азербайджан отрицает это.
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