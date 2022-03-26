В Карабахе вводят военное положение: россия заявляет о наступлении Азербайджана

На Закавказье вновь неспокойно.

В субботу, 26 марта, на фоне полномасштабного вторжения рф в Украину в россии заявляют, что Азербайджан якобы зашел в зону ответственности российского "миротворческого" контингента на территории Нагорного Карабаха.

Об этом сообщает Медуза на своем telegram-канале.

"Вооруженные силы Азербайджана, по словам представителей российской армии, зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха", — гласит сообщение.

Кроме того, в Нагорном Карабахе, где в последнее время сообщалось о возобновлении боев с азербайджанскими силами, объявлено военное положение. В агентстве "Интерфакс" отметили, что в непризнанном государстве обратились к президенту рф владимиру путину с просьбой "увеличить численность миротворческого контингента". Также сообщается, что Азербайджан использовал "Байрактары" для "обстрела подразделений армии Карабаха".

Напомним, 25 марта Армения обвинила вооруженные силы Азербайджана в нарушении линии соприкосновения и захвате села Парух в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. В Армении обвинили Азербайджан в применении боевых БПЛА, однако Азербайджан отрицает это.