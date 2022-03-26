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У Карабаху вводять воєнний стан: росія заявляє про наступ Азербайджану

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Нагірний Карабах Новина оновлена 26 березня 2022, 19:34
Нагірний Карабах

На Закавказзі знову неспокійно.

У суботу, 26 березня, на тлі повномасштабного вторгнення рф в Україну в росії заявляють, що Азербайджан нібито зайшов у зону відповідальності російського "миротворчого" контингенту на території Нагірного Карабаху.

Про це повідомляє Медуза на своєму telegram-каналі.

"Збройні сили Азербайджану, за словами представників російської армії, зайшли в зону відповідальності російського миротворчого контингенту на території Нагірного Карабаху", — повідомляє джерело.

Крім того, у Нагірному Карабаху, де останнім часом повідомлялося про поновлення боїв з азербайджанськими силами, оголошено воєнний стан. В агентстві "Інтерфакс" зазначили, що в невизнаній державі звернулися до президента рф володимира путіна з проханням "збільшити чисельність миротворчого контингенту". Також повідомляється, що Азербайджан використав "Байрактари" для "обстрілу підрозділів армії Карабаху".

Нагадаємо, 25 березня Вірменія звинуватила збройні сили Азербайджану в порушенні лінії зіткнення та захопленні села Парух у невизнаній Нагірно-Карабахській республіці. У Вірменії звинуватили Азербайджан у застосуванні бойових БПЛА, проте Азербайджан заперечує це.

Теги:
#Росія #Нагірний Карабах #Азербайджан #Вірменія #Війна з Росією
Нагірний Карабах
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