Нове загострення в Карабаху: що відомо, і що кажуть Азербайджан та Вірменія

Єреван заявив про наступ азербайджанських військ у Нагірному Карабаху. У Баку заперечують.

Поки Україна продовжує оборонну війну проти російських окупантів, у Нагірному Карабаху відновилися бойові дії.

Вірменія звинуватила збройні сили Азербайджану у порушенні лінії зіткнення та захопленні села Парух у невизнаній Нагірно-Карабахській республіці (у вірменському варіанті Республіка Арцах).

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Нібито в ніч на 25 березня азербайджанські війська зайняли село Парух та відкрили вогонь по підрозділах Армії оборони, застосовуючи як різнокаліберну стрілецьку зброю, так і ударну БПЛА. Внаслідок перестрілки з боку Азербайджану загинули щонайменше 5 військовослужбовців. З вірменського боку є один поранений. Станом на 09:00 ситуація відносно стабільна.

У МЗС Вірменії очікують, що миротворчі сили росії вживуть заходів щодо забезпечення негайного виведення підрозділів азербайджанських збройних сил, що вторглися.

Карта розмежування на листопад 2020 року

У свою чергу в Міноборони Азербайджану заявили, що повідомлення про військові зіткнення в Карабаху із застосуванням азербайджанської сторони безпілотників не відповідають дійсності.

"На пунктах ведеться уточнення позицій і місць дислокації, жодних зіткнень чи інцидентів не відбувалося. Вірменські джерела навмисно спотворюють і нагнітають обстановку. Мета полягає в тому, щоб створити атмосферу паніки, ввести громадськість в оману і направити в неправильне русло", — заявили Міноборони.

У росії заявили, що вже міністр оборони Сергій Шойгу переговорив з головою оборонного відомства Азербайджану Закіром Гасановим.

Міністри обмінялися думками "про хід миротворчої операції та гуманітарну обстановку в зоні її проведення".

Нагадаємо, Нагірний Карабах залишається "гарячою точкою" з часів Радянського Союзу.

У вересні 2020 року в районі вкотре відновилися бойові дії між Азербайджаном та Вірменією. Сторони задіяли танки, важку артилерію та авіацію. Заявляли про велику кількість загиблих.

10 листопада Вірменія та Азербайджан домовилися про закінчення бойових дій у Карабаху та підписали угоду, згідно з якою Вірменія передала під контроль Азербайджану території чотирьох районів, на лінію розведення зайшли російські війська під виглядом миротворців.

Оскільки російських "миротворців" відправили воювати в Україну, Азербайджан наважився скористатися ситуацією та відновити наступи.