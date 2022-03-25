Новое обострение в Карабахе: что известно, и что говорят Азербайджан и Армения

Ереван заявил о наступлении азербайджанских войск в Нагорном Карабахе. В Баку отрицают.

Пока Украина продолжает оборонительную войну против российских оккупантов, в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия.

Армения обвинила вооруженные силы Азербайджана в нарушении линии соприкосновения и захвате села Парух в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (в армянском варианте Республика Арцах).

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Якобы в ночь на 25 марта азербайджанские войска заняли село Парух и открыли огонь по подразделениям Армии обороны, применяя как разнокалиберное стрелковое оружие, так и ударное БПЛА. В результате перестрелки со стороны Азербайджана погибли по меньшей мере 5 военнослужащих. С армянской стороны есть один раненый. По состоянию на 09.00 ситуация относительно стабильная.

В МИД Армении ожидают, что миротворческие силы россии примут меры по обеспечению немедленного вывода вторгшихся подразделений азербайджанских вооруженных сил.

Карта разграничения на ноябрь 2020 года

В свою очередь в Минобороны Азербайджана заявили, что сообщения о военных столкновениях в Карабахе с применением азербайджанской стороной беспилотников не соответствуют действительности.

"На пунктах ведется уточнение позиций и мест дислокации, никаких столкновений или инцидентов не происходило. Армянские источники намеренно искажают и нагнетают обстановку. Цель состоит в том, чтобы создать атмосферу паники, ввести общественность в заблуждение и направить в неправильное русло", — заявили в азербайджанском Минобороны.

В россии заявили, что уже министр обороны Сергей Шойгу переговорил с главой оборонного ведомства Азербайджана Закиром Гасановым.

Министры обменялись мнениями "о ходе миротворческой операции и гуманитарной обстановке в зоне ее проведения".

Напомним, Нагорный Карабах остается "горячей точкой" со времен Советского Союза.

В сентябре 2020 года в районе в очередной раз возобновились боевые действия между Азербайджаном и Арменией. Стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Заявляли о большом количестве погибших.

10 ноября Армения и Азербайджан договорились об окончании боевых действий в Карабахе и подписали соглашение, согласно которому Армения передала под контроль Азербайджану территории четырех районов, на линию соприкосновения зашли российские войска под видом миротворцев.

Так как российских "миротворцев" отправили воевать в Украину, Азербайджан решился воспользоваться ситуацией и возобновить наступления.