Укр

Обострение в Карабахе: озвучено количество погибших в ночном бою

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
Читати українською
Автор
721
Обострение ситуации в Нагорном Карабахе Новость обновлена 25 марта 2022, 10:43
Обострение ситуации в Нагорном Карабахе

В МИД Армении отмечают, что азербайджанские войска нарушили подписанное в ноябре 2020-го перемирие

Армянские СМИ заявили, что азербайджанские войска якобы пошли в наступление в Нагорном Карабахе. Предварительно в результате обстрелов погибли пять человек, есть также раненые.

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

Как отмечается в информационном штабе непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР, Республика Арцах), в четверг, 24 марта, азербайджанские войска якобы нарушили линию столкновения в направлении села Парух Аскеранского, перечеркнув своими действиями положение трехстороннего заявления, подписанного еще 9 ноября 2020 года, пишет "Арменпресс".

В свою очередь представитель армии обороны Республики Арцах заявил, что несколько часов переговоры российских миротворческих сил и соответствующих органов никаких результатов не дали и противник не вернулся на исходные позиции. Более того, ночью с 24 на 25 марта азербайджанскими подразделениями был открыт огонь по бойцам армии обороны. Предварительно было применено разнокалиберное огнестрельное оружие, а также несколько ударных БПЛА.

"В результате перестрелки со стороны противника погибли по меньшей мере 5 военнослужащих. С армянской стороны есть один раненый. По состоянию на 09.00 ситуация относительно стабильная. Мы ожидаем, что российские миротворцы примут меры по возвращению азербайджанских подразделений на исходные позиции", — отмечается в тексте заявления армии обороны Республик.

Ранее Телеграф сообщал, что накануне в СМИ начала распространяться информация о возвращении азербайджанскими войсками контроля над еще одним населенным пунктом нагорного Карабаха. Отмечается также, что войска Азербайджана изменили тактику и начали наступление примерно в 16 часов 24 марта, после чего в зону боевых действий сразу начали прибывать армяне, чтобы защищать свои территории.

Теги:
#Азербайджан #Карабах #Война #Погибшие #Стрілянина
Девушка шагает по военному Харькову. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Харьков
Жизнь под обстрелами в Харькове продолжается: эксклюзивный репортаж "Телеграфа" (фото)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Девушка шагает по военному Харькову. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Жизнь под обстрелами в Харькове продолжается: эксклюзивный репортаж "Телеграфа" (фото)
Дата публикации
Категория
Зверства российских нацистов в Мариуполе Зеленский сравнивает с Будапештским гетто
Зеленский доходчиво объяснил премьеру Венгрии масштабы катастрофы в Мариуполе, сравнив ее с Холокостом
Дата публикации
Категория
Центр Харькова теперь выглядит так. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Сгоревший рынок, разрушенный центр и развалины вместо домов: военный Харьков в объективе "Телеграфа" (фото)
Дата публикации
Категория
Некоторые снаряды срабатывают, а некоторые приходится ликидировать специалистам
Большинство из российских "высокоточных" ракет либо не взлетают, либо не попадают в цель, - Reuters
Дата публикации
Категория
Полномасштабное российское вторжение длится уже 30 дней
Война — день 30: Чернобаевка-10, обстрелы украинских городов, российские корабли идут на дно