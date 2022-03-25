Обострение в Карабахе: озвучено количество погибших в ночном бою

В МИД Армении отмечают, что азербайджанские войска нарушили подписанное в ноябре 2020-го перемирие

Армянские СМИ заявили, что азербайджанские войска якобы пошли в наступление в Нагорном Карабахе. Предварительно в результате обстрелов погибли пять человек, есть также раненые.

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Как отмечается в информационном штабе непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР, Республика Арцах), в четверг, 24 марта, азербайджанские войска якобы нарушили линию столкновения в направлении села Парух Аскеранского, перечеркнув своими действиями положение трехстороннего заявления, подписанного еще 9 ноября 2020 года, пишет "Арменпресс".

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В свою очередь представитель армии обороны Республики Арцах заявил, что несколько часов переговоры российских миротворческих сил и соответствующих органов никаких результатов не дали и противник не вернулся на исходные позиции. Более того, ночью с 24 на 25 марта азербайджанскими подразделениями был открыт огонь по бойцам армии обороны. Предварительно было применено разнокалиберное огнестрельное оружие, а также несколько ударных БПЛА.

"В результате перестрелки со стороны противника погибли по меньшей мере 5 военнослужащих. С армянской стороны есть один раненый. По состоянию на 09.00 ситуация относительно стабильная. Мы ожидаем, что российские миротворцы примут меры по возвращению азербайджанских подразделений на исходные позиции", — отмечается в тексте заявления армии обороны Республик.

Ранее Телеграф сообщал, что накануне в СМИ начала распространяться информация о возвращении азербайджанскими войсками контроля над еще одним населенным пунктом нагорного Карабаха. Отмечается также, что войска Азербайджана изменили тактику и начали наступление примерно в 16 часов 24 марта, после чего в зону боевых действий сразу начали прибывать армяне, чтобы защищать свои территории.