У Нагірному Карабасі знову обстріли: Вірменія та Азербайджан обмінялися звинуваченнями

Провокації на лінії зіткнення в Карабасі почалися ще зранку

У середу, 3 серпня, армія Вірменії повідомила про те, що військові Азербайджану застосували на лінії зіткнення ударні безпілотники та поранили 9 осіб, з яких одна людина загинула від отриманих травм. Схоже, ситуація в Нагірному Карабаху знову загострилася.

Як повідомила пресслужба Міноборони Арцаху, внаслідок обстрілу загинув один військовослужбовець, щодо інших поранених — їх госпіталізували з пораненнями різного ступеню тяжкості.

Зазначається, що ударний безпілотник Азербайджану відкрив вогонь на північно-західній ділянці лінії зіткнення близько 15:00. За даними Міноборони Арцаху, азербайджанські підрозділи порушили режим припинення вогню в Нагірному Карабаху вдруге за день, адже зранку вони обстрілювали з гранатомета та БПЛА позиції Армії оборони, внаслідок чого поранення дістали 7 військових.

Своєю чергою МЗС Азербайджану звинуватило Вірменію в порушеннях домовленостей щодо Нагірного Карабаху. Відомство також заявило про те, що вся провина лежить на вірменських військових, які й досі не вивели збройних формувань з території сусідньої держави.

"Кривавий інцидент, що стався 3 серпня, ще раз демонструє, що Вірменія грубо порушує тристоронню угоду, а також підриває зусилля щодо нормалізації відносин між двома державами. Це також свідчить про неповагу до Вірменії до зусиль міжнародних посередників. Вся відповідальність за інцидент на території Азербайджану лежить на політичному та військовому керівництві Вірменії, яке досі не вивело незаконних збройних формувань з території сусідньої держави", — зазначили в азербайджанському МЗС.

Нагадаємо, що попереднє загострення конфлікту у Нагірному Карабаху було у березні цього року. Тоді Вірменія звинуватила збройні сили Азербайджану у порушенні лінії зіткнення та захопленні села Парух у невизнаній Нагірнокарабаській республіці (у вірменському варіанті Республіка Арцах).

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