Візит Пелосі до Тайваню: Китай зробив заяву про ядерну зброю

У КНР висловилися про перспективи застосування зброї масового ураження

У МЗС Китаю на тлі візиту спікера палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань повідомили, що не стануть першими застосовувати ядерну зброю.

Як розповів директор департаменту з контролю над озброєннями МЗС КНР Фу Цун під час виступу в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку, його країна віддана стратегії самооборони та не застосовуватиме зброю масової поразки першою. Його слова наводять російські ЗМІ

"Китай відданий шляху мирного розвитку та ядерної стратегії самооборони і зобов’язується ніколи не застосовувати першою ядерну зброю за жодних обставин", — сказав він.

Водночас Фу Цун закликав США вивезти свою ядерну зброю з Європи та зобов’язатися не розміщувати її в інших частинах світу.

Як повідомлялося раніше, попри ризики військового вторгнення Китаю на Тайвань, Пелосі все ж таки відвідала острів з візитом, що в Пекіні було сприйнято різкою заявою. Крім того, там заявили, що вважають такий візит порушенням принципу "єдиного Китаю" і пригрозили вжити заходів у відповідь для захисту суверенітету.

Своєю чергою Пелосі відповіла, що її візит не суперечить політиці її країни щодо Китаю, а лише є "свідченням прихильності США підтримці тайванської демократії". Також вона додала, що Білий дім виступає проти будь-яких спроб змінити статус-кво в односторонньому порядку.