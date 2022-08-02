Голова Українського аналітичного центру, економіст Олександр Охріменко прокоментував гучний візит Ненсі Пелосі на Тайвань

Якби США і Китай всю цю енергію метушні навколо Тайваню витрачали на розв'язання економічних проблем, було б краще для всіх. Попри серйозні попередження з боку Китайської Народної Республіки (КНР), спікер Палати представників США Ненсі Пелосі все ж таки прибула 2 серпня на Тайвань.

На мій погляд, це звичайний піар, звичайні ігри політиків. Немає жодної логіки у цьому візиті. Але є багато піару.

А зараз піар потрібний і США, і Китаю.

Так — це модно і це красиво. Тим більше що люди люблять інтригу.

Але суть того, що відбувається, – відвернути увагу і жителів США, і Китаю – від реальних економічних проблем.

А проблем і там, і там вистачає. У Китаї закривають банки, які обмежили зняття грошей з рахунків. Але це все тепер нецікаво – на тлі візиту американської пані до Тайваню.

У США – величезна інфляція, зростають ціни на бензин. Ось останні і вирішили пограти у "великі Штати".

Тим часом американська та китайська економіка дуже взаємопов’язані. КНР – головний у світі експорту, США – головний імпортер.

Серйозна торговельна війна між КНР та США триває вже понад три роки. І немає переможців.

Тож гравці підняли ставки. Але це скоріше політичні ставки, ніж економічні. І там, і там будуть вибори. А позиції у влади, м’яко кажучи, послабшали.

США хочуть показати своїми діями, що вони велика країна. А всі проблеми в економіці, яких в американців зараз багато (інфляція, зростання цін, невигідний курс долара), – це тимчасове явище. А те, що США залишається наддержавою – незмінне. І Китай має програти.

У Китаю теж проблем багато. І криза на ринку будівництва, і проблеми з експортом (зокрема через війну в Україні), і банкрутство найбільшого банку країни. У цій ситуації КНР слід показати, що саме він виграє торговельну війну проти США.

Тому й так багато піару та істерики навколо цього, по суті, малозначного візиту.

Військові бази США раніше були на Тайвані. І раніше США постійно допомагали Тайваню і військово, і економічно. І це продовжуватиметься, навіть якби цього візиту не було.

А тепер багато шуму та багато піару.

США важливо показати, що вони можуть вказувати іншим – що робити. У тому числі вказують Китаю, що його думки вони не враховують.

Якби влада КНР просто промовчала, на цей візит ніхто б особливої уваги не звернув. Та й не було б сенсу Пелосі прилітати на Тайвань, якщо немає скандалу.

Ну, а тепер Китай проведе навчання, брязкатиме зброєю. І це при тому, що він чудово розуміє, що американський флот значно сильніший за китайський.

Все це – піар та бравада.

Якби США і Китай всю цю енергію метушні навколо Тайваню витрачали на розв'язання економічних проблем, було б краще для всіх. Але політики роблять ставку на провокації та скандали. У тому числі на збиток своїм же економікам. На жаль, йдеться загалом про світ, де владу захопили саме такі політики.