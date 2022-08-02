Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко прокомментировал нашумевший визит Нэнси Пелоси на Тайвань

Если бы США и Китай всю эту энергию возни вокруг Тайваня тратили на решение экономических проблем, было бы лучше для всех. Несмотря на серьезные предупреждения со стороны Китайской Народной Республики (КНР), спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси всё же прибыла 2 августа на Тайвань.

С моей точки зрения, это обычный пиар, обычные игры политиков. Нет никакой логики в этом визите. Но есть много пиара.

А сейчас пиар нужен и США, и Китаю.

Да – это модно и это красиво. Тем более, что люди любят интригу.

Но суть происходящего – отвлечь внимание и жителей США, и Китая – от реальных экономических проблем.

А проблем и там, и там хватает. В Китае закрывают банки, ограничили снятие денег со счетов. Но это всё теперь неинтересно – на фоне визита американской дамы в Тайвань.

В США – огромная инфляция, растут цены на бензин. Вот последние и решили поиграть в "великие Штаты".

Между тем, американская и китайская экономика очень взаимосвязаны. КНР – главный в мире по экспорту, США – главный импортер.

Серьезная торговая война между КНР и США идет уже больше трех лет. И нет победителей.

Поэтому игроки подняли ставки. Но это скорее политические ставки, чем экономические. И там, и там грядут выборы. А позиции у властей, мягко говоря, ослабели.

США хотят показать своими действиями, что они – великая страна. А все проблемы в экономике, которых у американцев сейчас много (инфляция, рост цен, невыгодный курс доллара) – это временное явление. А то, что США остается сверхдержавой – постоянное. И Китай должен проиграть.

У Китая – тоже проблем много. И кризис на рынке строительства, и проблемы с экспортом (в том числе в связи с войной в Украине), и банкротство крупнейшего банка страны. В этой ситуации КНР нужно показать, что именно он выиграет торговую войну против США.

Поэтому и так много пиара и истерики вокруг этого, по сути, малозначительного визита.

Военные базы США и раньше были на Тайване. И раньше США постоянно помогали Тайваню и военно, и экономически. И это будет продолжаться, даже если бы этого визита не было.

А теперь много шума и много пиара.

США важно показать, что лишь они могут указывать другим – что делать. В том числе указывают Китаю, что его мнение они не учитывают.

Если бы власти КНР просто промолчали, на этот визит никто бы особого внимания не обратил. Да и не было бы смысла Пелоси прилетать на Тайвань, если нет скандала.

Ну, а теперь Китай проведет учения, будет бряцать оружием. И это при том, что он прекрасно понимает, что американский флот значительно сильнее, чем китайский.

Всё это – пиар и бравада.

Если бы США и Китай всю эту энергию возни вокруг Тайваня тратили на решение экономических проблем, было бы лучше для всех. Но политики делают ставку на провокации и скандалы. В том числе в убыток своим же экономикам. К сожалению, речь в целом о мире, где власть захватили именно такие политики.