В Нагорном Карабахе снова обстрелы: Армения и Азербайджан обменялись обвинениями

Провокации на линии столкновения в Карабахе начались еще утром

В среду, 3 августа, армия Армении сообщила о том, что военные Азербайджана применили на линии столкновения ударные беспилотники и ранили 9 человек, один из которых погиб от полученных травм. Похоже, ситуация в Нагорном Карабахе снова обострилась.

Как сообщила пресс-служба Минобороны Арцаха, в результате обстрела погиб один военнослужащий, в отношении других раненых — их госпитализировали с ранениями разной степени тяжести.

Ударный беспилотник Азербайджана открыл огонь на северо-западном участке линии столкновения около 15:00. По данным Минобороны Арцаха, азербайджанские подразделения нарушили режим прекращения огня в Нагорном Карабахе второй раз за день, ведь утром они обстреливали из гранатомета и БПЛА позиции Армии обороны, в результате чего ранения получили 7 военных.

В свою очередь МИД Азербайджана обвинил Армению в нарушениях договоренностей по Нагорному Карабаху. Ведомство также заявило о том, что вся вина лежит на армянских военных, которые до сих пор не вывели вооруженных формирований с территории соседнего государства.

"Кровавый инцидент, произошедший 3 августа, еще раз демонстрирует, что Армения грубо нарушает трехстороннее соглашение, а также подрывает усилия по нормализации отношений между двумя государствами. Это также свидетельствует о неуважении к Армении к усилиям международных посредников. Вся ответственность за инцидент на территории Азербайджана лежит на политическом и военном руководстве Армении, которое до сих пор не вывело незаконных вооруженных формирований с территории соседнего государства", — отметили в азербайджанском МИД.

Напомним, что предварительное обострение конфликта в Нагорном Карабахе было в марте этого года. Тогда Армения обвинила вооруженные силы Азербайджана в нарушении линии столкновения и захвате села Парух в непризнанной Нагорно-карабахской республике (в армянском варианте Республика Арцах).

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