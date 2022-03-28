"Миротворцы" россии не уйдут: чем закончится новое обострение в Карабахе

Азербайджан будет добиваться вывода армянских подразделений из Карабаха

Новое обострение в Карабахе произошло не из-за желания выгнать оттуда российских "миротворцев", а из-за невыполнения россией положений мирного соглашения от 10 ноября 2020 года.

Об этом "Телеграфу" рассказал военный обозреватель Александр Коваленко ("Злой одессит").

"Азербайджан сейчас добивается реализации 4 пункта соглашений 2020 года, а именно – вывод армянских войск и НВФ", — сказал он.

По его словам, в Карабахе ситуация крайне предсказуема, поскольку после заключения трехстороннего договора между Баку, Ереваном и Москвой власти Армении не торопились с выполнением его положений. Таким образом, рано или поздно Азербайджану пришлось бы настаивать на его выполнении.

Вместе с тем он отмечает, что этот конфликт имеет свои проблемы, решения которых в ближайшее время не предвидится.

Однако Коваленко считает, что на этом этапе Азербайджан может заставить Армению выполнять взятые на себя обязательства.

Как сообщалось ранее, новый виток обострения в регионе произошел 25 марта, когда Армения обвинила вооруженные силы Азербайджана в активизации наступательных действий и занятии села Фаррух.

26 марта россия заявила, что азербайджанские войска вошли в зону ответственности их "миротворцев".

В тот же вечер Министерство обороны Азербайджана обратилось к россии с требованием вывести из территории Карабаха армянские подразделения.