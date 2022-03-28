"Миротворцы" россии не уйдут: чем закончится новое обострение в Карабахе
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 998
Азербайджан будет добиваться вывода армянских подразделений из Карабаха
Новое обострение в Карабахе произошло не из-за желания выгнать оттуда российских "миротворцев", а из-за невыполнения россией положений мирного соглашения от 10 ноября 2020 года.
Об этом "Телеграфу" рассказал военный обозреватель Александр Коваленко ("Злой одессит").
"Азербайджан сейчас добивается реализации 4 пункта соглашений 2020 года, а именно – вывод армянских войск и НВФ", — сказал он.
По его словам, в Карабахе ситуация крайне предсказуема, поскольку после заключения трехстороннего договора между Баку, Ереваном и Москвой власти Армении не торопились с выполнением его положений. Таким образом, рано или поздно Азербайджану пришлось бы настаивать на его выполнении.
Вместе с тем он отмечает, что этот конфликт имеет свои проблемы, решения которых в ближайшее время не предвидится.
Однако Коваленко считает, что на этом этапе Азербайджан может заставить Армению выполнять взятые на себя обязательства.
Как сообщалось ранее, новый виток обострения в регионе произошел 25 марта, когда Армения обвинила вооруженные силы Азербайджана в активизации наступательных действий и занятии села Фаррух.
26 марта россия заявила, что азербайджанские войска вошли в зону ответственности их "миротворцев".
В тот же вечер Министерство обороны Азербайджана обратилось к россии с требованием вывести из территории Карабаха армянские подразделения.
- Дата публикации
-
- Категория
-