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"Миротворці" росії не підуть: чим закінчиться нове загострення в Карабаху

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Карабах Новина оновлена 28 березня 2022, 23:22
Карабах

Азербайджан добиватиметься виведення вірменських підрозділів із Карабаху

Нове загострення в Карабаху сталося не через бажання вигнати звідти російських "миротворців", а через невиконання росією положень мирної угоди від 10 листопада 2020 року.

Про це "Телеграфу" розповів військовий оглядач Олександр Коваленко ("Злий одесит").

"Азербайджан зараз досягає реалізації 4 пункту угод 2020 року, а саме – виведення вірменських військ та НВФ", — сказав він.

За його словами, у Карабаху ситуація вкрай передбачувана, оскільки після укладання тристороннього договору між Баку, Єреваном та Москвою влада Вірменії не поспішала з виконанням його положень. Таким чином рано чи пізно Азербайджану довелося б наполягати на його виконанні.

Водночас він зазначає, що цей конфлікт має свої проблеми, вирішення яких найближчим часом не передбачається.

Проте Коваленко вважає, що на цьому етапі Азербайджан може змусити Вірменію виконувати взяті зобов’язання.

Як повідомлялося раніше, новий виток загострення в регіоні стався 25 березня, коли Вірменія звинуватила збройні сили Азербайджану в активізації наступальних дій та зайнятті села Фаррух.

26 березня росія заявила, що азербайджанські війська увійшли до зони відповідальності їхніх "миротворців".

Того ж вечора Міністерство оборони Азербайджану звернулося до Росії з вимогою вивести з території Карабаху вірменські підрозділи.

Теги:
#Азербайджан #Вірменія #Карабах #Олександр Коваленко
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