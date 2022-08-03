Обострение в Карабахе: Азербайджан выдвинул ультимативное требования к Армении

В Азербайджане заявили, что готовы жестко пресекать любые провокации

Азербайджан после объявления операции "Возмездие" потребовал от Армении полного вывода и разоружения армянских подразделений в Нагорном Карабахе.

Как сообщает пресс-служба Минобороны страны, армянские подразделения совершили "террористическо-диверсионную операцию" против азербайджанских военных, вследствие чего погиб один военнослужащий. После этого были нанесены ответные удары.

"Демилитаризация этих территорий, полный вывод оттуда армянских войск и разоружение незаконных армянских вооруженных формирований было абсолютно неизбежно", — говорится в сообщении.

Кроме того, в Азербайджане заявили, что любые последующие провокации будут жестко пресекаться, а ответные меры будут "еще более сокрушительными".

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В конце сентября 2020 года началась вторая карабахская война между Азербайджаном и Арменией, боевые действия завершились 10 ноября после подписания трехстороннего соглашения, одним из положений которого значился полный вывод армянских подразделений из Карабаха.

Им на смену должны были прийти российские "миротворцы", однако после огромных потерь российской армии в первые месяцы вторжения в Украину, москве пришлось стягивать резервы, в том числе и из миротворческих контингентов за пределами страны.

В конце марта 2022 года из-за невыполнения пунктов соглашения между Азербайджаном и Арменией вновь произошли столкновения.