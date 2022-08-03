В регионе возобновились военные действия

В Нагорном Карабахе вновь неспокойно. Армия Азербайджана провела операцию "Возмездие" в регионе, захватив ряд господствующих высот вдоль карабахского хребта Малого Кавказа.

Об этом сообщает Минобороны Азербайджана. Кроме того, были опубликованы кадры ударов с БПЛА по армянским частям. Также в ведомстве отчитались о своих успехах.

"Была взята под контроль Кырхызская высота, а также Сарбаба и ряд других важных господствующих высот вдоль карабахского хребта Малого Кавказа. Подразделениями проводятся инженерные работы по созданию новых позиций и прокладке путей обеспечения. В рамках операции были уничтожены несколько боевых позиций армянских вооруженных формирований, нанесен удар с воздуха по воинской части в населенном пункте Верхний Оратаг бывшего Агдамского района. В результате была уничтожена и ранена живая сила армянских вооруженных формирований, а также уничтожены несколько гаубиц Д-30, военные транспортные средства и большое количество боеприпасов", — заявили в ведомстве.

В 2020 году в Нагорном Карабахе вновь началась война, которая унесла жизни более 6500 человек. Военный Конфликт завершился соглашением о прекращении огня при посредничестве рф. В итоге Армения передала Азербайджану часть территорий, контролируемых десятилетиями, а россия направила в регион несколько тысяч "миротворцев".

Напомним, что прошлое обострение конфликта в регионе произошло в марте 2022 года. Тогда Армения обвинила вооруженные силы Азербайджана в нарушении линии столкновения и захвате села Парух в непризнанной Нагорно-карабахской республике (в армянском варианте Республика Арцах, — Ред.).

Добавим, что напряженная ситуация сложилась на Тайване, куда впервые за 25 лет прибыла высокопоставленная делегация из США. В Китае очень недовольны визитом американской делегации на территорию, которую в Поднебесной считают своей.