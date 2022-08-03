"Что хочу, то ворочу": лавров нахамил сразу и Украине, и США из-за Тайваня

В россии считают, что Штаты специально "раздражают" Китай, провоцируя на военную схватку

Деловой визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров Тайвань наделал немало шума в последние пару дней. Не обошли его своим вниманием и российские дипломаты, изначально заявив, будто бы он нужен для отвлечения внимания от Украины. Теперь же глава МИД рф сергей лавров сравнивает действия американцев относительно тайваньской и украинской ситуации, где-то там умудряясь находить неопровержимые сходства.

Заявления лавров цитирует Telegram-канал кремлевского журналиста Дмитрия Смирнова "Пул №3". Чиновник, как это часто бывает, проявил "чудеса дипломатии", умудрившись в нескольких предложениях задеть и Киев, и Тайбей, и, конечно же, саму Нэнси Пелоси.

Лавров говорит, что "не берется судить" поездку американки на Тайвань, одновременно именно этим и занимаясь. По его мнению, такое решение Пелоси четко "отражает ту же самую линию", о которой россия говорит насчет ситуации в Украине.

"Это стремление доказать всем и вся безнаказанность, и проявлять свою вседозволенность. Что хочу, то и ворочу — примерно так", — высказался о ситуации российский дипломат.

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Также он считает, что США специально "раздражают" Китайскую народную республику, надеясь вызвать очередной конфликт. При этом, по его словам, в Вашингтоне "прекрасно знают", какое значение остров имеет для Пекина.

Ответа Штатов пока не последовало.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, чем Нэнси Пелоси занималась в первые сутки своего пребывания на Тайване. К слову, американского политика удостоили одной из главных наград острова за ее помощь в улучшении отношений со Штатами.

Также мы писали о том, какое заявление насчет ядерного оружия сделали в Китае после того, как самолет Пелоси приземлился на Тайване.