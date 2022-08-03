"Що хочу, те й ворочу": лавров нахамив одразу і Україні, і США через Тайвань

В росії вважають, що Штати спеціально "дратують" Китай, провокуючи на військову сутичку

Діловий візит спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на острів Тайвань наробив чимало галасу в останні кілька днів. Не оминули його своєю увагою і російські дипломати, спочатку заявивши, нібито він потрібний для відволікання уваги від України. Тепер же глава МЗС рф сергій лавров порівнює дії американців щодо тайванської та української ситуації, десь там умудряючись знаходити беззаперечні подібності.

Заяву лаврова цитує Telegram-канал кремлівського журналіста Дмитра Смирнова "Пул №3". Чиновник, як це часто буває, продемонстрував "дива дипломатії", примудрившись у кількох пропозиціях зачепити і Київ, і Тайбей, і, звичайно, саму Ненсі Пелосі.

Лавров каже, що "не береться судити" поїздку американки до Тайваню, водночас саме цим і займаючись. На його думку, таке рішення Пелосі чітко "відбиває ту саму лінію", про яку росія говорить щодо ситуації в Україні.

"Це прагнення довести всім і вся безкарність, і виявляти свою вседозволеність. Що хочу, те й ворочу — приблизно так", — висловився про ситуацію російський дипломат.

Також він вважає, що США спеціально "дратують" Китайську народну республіку, сподіваючись викликати черговий конфлікт. При цьому, за його словами, у Вашингтоні "прекрасно знають", яке значення має острів для Пекіна.

Відповіді Штатів поки що не було.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чим Ненсі Пелосі займалася в першу добу свого перебування на Тайвані. До речі, американського політика удостоїли однією з головних нагород острова за її допомогу у покращенні відносин зі Штатами.

Також ми писали про те, яку заяву про ядерну зброю зробили в Китаї після того, як літак Пелосі приземлився на Тайвані.