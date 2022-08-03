"Відплата": Азербайджан розпочав військову операцію у Нагірному Карабаху

У регіоні відновилися воєнні дії

У Нагірному Карабаху знову неспокійно. Армія Азербайджану провела операцію "Відплата" у регіоні, захопивши низку панівних висот уздовж карабахського хребта Малого Кавказу.

Про це повідомляє Міноборони Азербайджану. Крім того, було опубліковано кадри ударів із БПЛА по вірменських частинах. Також у відомстві прозвітували про свої успіхи.

"Була взята під контроль Кирхизська висота, а також Сарбаба та ряд інших важливих панівних висот уздовж карабахського хребта Малого Кавказу. Підрозділами проводяться інженерні роботи зі створення нових позицій та прокладання шляхів забезпечення. У рамках операції було знищено декілька бойових позицій вірменських озброєних формувань, з повітря було нанесено удар по військовій частині в населеному пункті Верхній Оратаг колишнього Агдамського району. У результаті було знищено і поранено живу силу вірменських збройних формувань, а також знищено кілька гаубиць Д-30, військові транспортні засоби та велику кількість боєприпасів", — заявили у відомстві.

У 2020 році в Нагірному Карабаху знову почалася війна, яка забрала життя понад 6500 людей. Військовий конфлікт завершився угодою про припинення вогню за посередництва рф. У результаті Вірменія передала Азербайджану частину територій, які контролювала десятиліттями, а росія направила до регіону кілька тисяч "миротворців".

Нагадаємо, що минуле загострення конфлікту у регіоні сталося у березні 2022 року. Тоді Вірменія звинуватила збройні сили Азербайджану у порушенні лінії зіткнення та захопленні села Парух у невизнаній Нагірно-карабахській республіці (у вірменському варіанті Республіка Арцах, — Ред.).

Додамо, що напружена ситуація склалася на Тайвані, куди вперше за 25 років прибула високопоставлена делегація із США. У Китаї дуже незадоволені візитом американської делегації на територію, яку у Піднебесній вважають своєю.