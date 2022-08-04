Структура безопасности не сработала: Зеленский объяснил, почему в мире растет напряжение

Проблемы с мировой безопасностью начались после задолго до полномасштабного российского вторжения в Украину

Существенный рост напряжения в мире, который наблюдается в последние дни на Балканах, на Тайване или на Кавказе, является следствием того, что глобальная структура безопасности не сработала.

Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении, на эти проблемы наша страна указывала на международной сцене с 2014 года, когда россия оккупировала Крым и часть Донбасса.

"2014 год стал поворотным моментом, тогда в целиком очевидных ситуациях с Крымом и Донбассом, со сбитым малайзийским "Боингом" россия избежала ощутимой и немедленной ответственности, сохранила бизнесовые и политические связи с миром. И теперь много кто в глобальных отношениях верит, что и ему это удастся", — сказал Зеленский.

По его словам, Украина сейчас объединила мир вокруг понимания того, насколько хрупкой является свобода каждого народа в Европе и других местах мира.

"Эту хрупкость можно защитить только совместными действиями и чтобы это работало в долгосрочной перспективе, должна быть эффективная архитектура глобальной безопасности, которая гарантирует, что никакая страна, никогда больше не сможет применять террор против другой страны", — добавил он.

Как сообщалось ранее, на фоне появившейся информации о том, что россия готовится к новому наступлению на Харьков, местные власти предупредили, что в ближайшее время возможно усиление ракетных обстрелов, в связи с чем людям лучше не выходить без крайней необходимости из дома.