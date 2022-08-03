Укр

россия готовит новое наступление на Харьков? Власти сделали тревожное заявление

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Харьков готов отбить наступление россии, но на улицы лишний раз лучше не выходить Новость обновлена 03 августа 2022, 12:40
Харьков готов отбить наступление россии, но на улицы лишний раз лучше не выходить

Ракетные удары по Харькову могут участится уже в ближайшие дни

Уже некоторое время ходят слухи о возможной подготовке россией нового наступление на Харьков, — город готов к любым действиям противника, однако в ближайшее время возможно усиление ракетных обстрелов, в связи с чем людям лучше не выходить без крайней необходимости из дома.

Такое заявление в среду, 3 августа, сделал руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Чиновник заметил, что украинские защитники надежно держат оборону Харькова, сдерживают продвижения оккупантов и предотвращает попытки разведки. Кроме того, каждый день идут работы по усилению оборонных укреплений города.

"Уверяем: мы готовы к любым действиям врага, — подчеркнул Синегубов. — При попытке пойти вперед — врага ждет лишь очередное фиаско и еще большие потери".

Напомним, что ранее о переброске сил оккупантов на Харьковское направления заявляли эксперты американского Института изучения войны.

Как рассказал "Телеграфу" военный эксперт, полковник запаса Сергей Грабский, на самом деле у подготовки россией наступления на Харьков может быть совсем другая цель.

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#Харьков #Наступление