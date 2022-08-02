"Там просто пекло": Зеленський розповів, де на фронті найважче

Україна поки не змогла здобути переваги в артилерії

Окупаційна армія все ще має серйозну перевагу в артилерії, що особливо явно помітно на Донбасі. Зокрема біля Пісок та Авдіївки.

Так у своєму традиційному відеозверненні президент України Володимир Зеленський подякував США за виділення нового пакету військової допомоги, до якого також входитимуть додаткові реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Водночас він наголосив, що наразі в українських захисників поки що недостатньо коштів, щоб повністю зламати перевагу російської армії в артилерії та живій силі.

"І це дуже, дуже відчувається в боях, особливо на Донбасі. Піски, Авдіївка, інші напрямки. Там просто пекло, це навіть не описати словами", — сказав він і додав, що кожен українець має бути вдячний нашим воїнам, які продовжують залишатися на передовій "навіть попри відчутну вогневу перевагу терористів".

Зазначимо, що про частковий успіх росіян на напрямі Донецьк — Піски повідомляли раніше у Генштабі ЗСУ. Також там зазначали, що окремі підрозділи окупантів досягли успіху у напрямі Відродження — Кодема.

Також противник намагався проводити наступи на напрямках Роти – Вершина, Володимирівка – Яківля, Клинове – Зайцеве та Покровське – Бахмут, але там вони зазнали невдач і з втратами відступили.

Як повідомлялося раніше, військовий експерт, полковник запасу Сергій Грабський розповів "Телеграфу", що бої на Сході триватимуть у районі від Василівки (Запорізька область) до Великої Новосілки (Донецька область), де противник намагається зосередити відповідну кількість військ