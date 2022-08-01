Гарячий серпень: чого чекати на фронтах російсько-української війни

Розібралися, які росія використовує хитрощі в Україні, і чого чекати від неї у серпні

Настав останній місяць літа – і черговий у російсько-українській війні. Українські сили оборони вже 159 днів ведуть боротьбу з російськими загарбниками, які повномасштабно вторглися в країну 24 лютого 2022 року. Точні удари ЗСУ (спасибі сучасним озброєнням від західних партнерів) по складах окупантів змусили противника змінювати напрям атак і знизити їхнє напруження. Однак у Донецькій області у військовому сенсі все так само спекотно.

Тим часом ЗСУ підтискують противника на півдні.

У свою чергу, росіяни продовжують ракетний та артилерійський терор.

Про те, як ситуація на полях битв може розвиватися у серпні, "Телеграфу" розповів військовий експерт, полковник запасу Сергій Грабський.

Завдання для південного напрямку

"На сьогоднішній день найважливішим напрямком є ​​південний, – пояснює Сергій Грабський. – Ми, як і росіяни, перекидаємо туди дедалі більше сил та засобів. При цьому Україна на даний момент тактично та оперативно перебуває у вигіднішому становищі. На Херсонському напрямку супротивник обмежений у можливостях розширювати експансію, наступати. Комунікації фактично відрізані, мости завдяки ударам з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) HIMARS приведені в стан нефункціонуючих. Є лише одна більш-менш стабільна переправа – Новокахівська гребля. А понтонні переправи, що їх наводять росіяни, обмежені у своїх можливостях. Так що на півдні противник протягом серпня здійснюватиме заходи активної оборони, при цьому намагаючись все ж таки просунутися вперед – з метою відтіснити ЗСУ так далеко, щоб ми не могли завдавати удару по переправам через Дніпро".

Відповідно, продовжує полковник, наше завдання – не допустити цього як мінімум. Як максимум — розгромити угруповання росії на тому напрямку.

"Зробити це буде нелегко, адже, за деякими даними, росіяни зосередили там до 25 тисяч особового складу. Плюс – високе насичення озброєнням та бойовою технікою", – зазначає експерт.

Пробуксовка на Донбасі та відволікаючі маневри

На Донбасі, за словами Сергія Грабського, більш-менш очевидним стає той факт, що противник після завершення так званої оперативної паузи не зумів здійснити на Донеччині такого наступу, як було раніше на тій же Луганщині.

"Швидше за все, окупаційні війська діятимуть за тою самою системою, що й раніше – намагатимуться просуватися, створюючи вогняний вал, знищуючи все перед собою. Подібна тактика неефективна, оскільки не йдеться про оперативне просування, виключно про тактичні пересування. Внаслідок таких спроб за два тижні супротивник зміг просунутися на 3-5, максимум – 7 км. Що не можна вважати серйозними наступальними діями", — пояснює експерт.

Він прогнозує, що бої триватимуть у тактичній зоні – в районі від Василівки (Запорізька область) до Великої Новосілки (Донецька область), де противник намагається зосередити відповідну кількість військ. Але з огляду на міць нашого угруповання там можливості для просування у росіян будуть обмежені.

"За різними даними, створюється нове угруповання противника на Харківському напрямку, — зауважує Сергій Грабський. — Але треба розуміти, що росія вже показала свою нездатність атакувати, вести активні бойові дії на кількох напрямках. Тож у найближчому майбутньому Харківський напрямок буде використовуватися росіянами швидше як відволікання наших сил, створення додаткової зони напруги. Власне, як і Чернігівський, Сумський напрям, де росіяни продовжуватимуть турбувати наші кордони, завдаючи ударів зі своєї території".

Безперечно, залишається загроза ракетних ударів, зазначає полковник.

"На жаль, у серпні ми спостерігатимемо їх з такою самою частотою, як у липні, – попереджає експерт. – Можливо, із загостренням до Дня Незалежності України".