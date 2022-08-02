"Там просто ад": Зеленский рассказал, где на фронте тяжелей всего

Украина пока не смогла добиться превосходства в артиллерии

Оккупационная армия все еще обладает серьезным преимуществом в артиллерии, что особо явно заметно на Донбассе. В частности возле Песок и Авдеевки.

Так в своем традиционном видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, поблагодарил США за выделение нового пакета военной помощи, в который также будут входить дополнительные реактивные системы залпового огня HIMARS.

Вместе с тем он подчеркнул, что в настоящее время у украинских защитников пока недостаточно средств, чтобы полностью сломать преимущество российской армии в артиллерии и живой силе.

"И это очень, очень ощущается в боях, особенно на Донбассе. Пески, Авдеевка, другие направления. Там просто ад, это даже не описать словами", — сказал он и добавил, что каждый украинец должен быть благодарен нашим воинам, которые продолжают оставаться на передовой "даже несмотря на ощутимое огневое преимущество террористов".

Отметим, что о частичном успехе россиян на направлении Донецк — Пески сообщали ранее в Генштабе ВСУ. Также там отмечали, что отдельные подразделения оккупантов достигли успеха на направлении Видродження — Кодема.

Также противник пытался проводить наступления на направлениях Роты – Вершина, Владимировка – Яковлевка, Клиново – Зайцево и Покровское – Бахмут, но там они потерпели неудачи и с потерями отступили.

Как сообщалось ранее, военный эксперт, полковник запаса Сергей Грабский рассказал "Телеграфу", что бои на Востоке будут продолжаться в районе от Васильевки (Запорожская область) до Большой Новоселки (Донецкая область), где противник пытается сосредоточить соответствующее количество войск