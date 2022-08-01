Горячий август: чего ожидать на фронтах российско-украинской войны

Разобрались, какие россия использует уловки в Украине, и чего ждать от нее в августе

Наступил последний месяц лета – и очередной в российско-украинской войне. Украинские силы обороны вот уже 159 дней ведут борьбу с российскими захватчиками, которые полномасштабно вторглись в страну 24 февраля 2022 года. Точные удары ВСУ (спасибо современным вооружениям от западных партнеров) по складам оккупантов вынудили противника менять направление атак и снизить их накал. Однако в Донецкой области всё так же в военном смысле жарко.

Между тем, ВСУ поджимают противника на юге.

В свою очередь, россияне продолжают ракетный и артиллерийский террор.

О том, как ситуация на полях сражений может развиваться в августе, "Телеграфу" рассказал военный эксперт, полковник запаса Сергей Грабский.

Задачи для южного направления

"На сегодняшний день наиболее важным направлением является южное, – поясняет Сергей Грабский. – Мы, как и россияне, перебрасываем туда всё больше сил и средств. При этом Украина на данный момент тактически и оперативно находится в более выгодном положении. На Херсонском направлении противник ограничен в возможностях расширять экспансию, наступать. Коммуникации фактически отрезаны, мосты, благодаря ударам из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, приведены в нефункционирующее состояние. Есть лишь одна более-менее стабильная переправа – Новокаховская дамба. А понтонные переправы, которые наводят россияне, ограничены в своих возможностях. Так что на юге противник в течение августа будет осуществлять меры активной обороны, при этом пытаясь всё же продвинуться вперед – с целью оттеснить ВСУ так далеко, чтобы мы не могли наносить удар по переправам через Днепр".

Соответственно, продолжает полковник, наша задача – не допустить это как минимум. Как максимум – разгромить группировку рф на том направлении.

"Сделать это будет нелегко, ведь, по некоторым данным, россияне сосредоточили там до 25 тысяч личного состава. Плюс – высокое насыщение вооружением и боевой техникой", – отмечает эксперт.

Пробуксовка на Донбассе и отвлекающие маневры

На Донбассе, по словам Сергея Грабского, более-менее очевидным становится тот факт, что противник после завершения так называемой оперативной паузы не сумел осуществить в Донецкой области такого наступления, как было ранее на той же Луганщине.

"Скорее всего, оккупационные войска будут действовать в той же системе, что и ранее – пытаться продвигаться, создавая огненный вал, уничтожая всё перед собой. Подобная тактика неэффективна, так как речь не идет об оперативном продвижении, исключительно о тактических передвижениях. Вследствие таких попыток за две недели противник смог продвинуться на 3-5, максимум – 7 км. Что нельзя считаться серьезными наступательными действиями", – поясняет эксперт.

Он прогнозирует, что бои будут продолжаться в тактической зоне – в районе от Васильевки (Запорожская область) до Большой Новоселки (Донецкая область), где противник пытается сосредоточить соответствующее количество войск. Но учитывая мощь нашей группировки там, возможности для продвижения у россиян будут ограничены.

"По разным данным, создается новая группировка противника на Харьковском направлении, – отмечет Сергей Грабский. – Но надо понимать, что россия уже показала свою неспособность атаковать, вести активные боевые действия на нескольких направлениях. Так что в обозримом будущем Харьковское направление будет использоваться россиянами скорее как отвлечение наших сил, создание дополнительной зоны напряжения. Собственно, как и Черниговское, Сумское направления, где россияне будут продолжать беспокоить наши границы, нанося удары со своей территории".

Безусловно, остается угроза ракетных ударов, отмечает полковник.

"К сожалению, в августе мы будем наблюдать их с такой же частотой, как в июле, – предупреждает эксперт. – Возможно, с обострением ко Дню Независимости Украины".