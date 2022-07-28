Херсонский фронт: что еще нужно сделать ВСУ, чтобы переломить ход войны

Кроме Антоновского моста, есть еще две важные переправы через Днепр

Удары ВСУ по Антоновскому мосту в районе временно оккупированного россиянами Херсона – тот-тема последних дней.

"Телеграф" обсудил с экспертами, чем этот мост так важен, есть ли смысл его полного уничтожения, а также – как могут далее развиваться события на южном направлении.

Мы перебили основную артерию подпитки россиян с оккупированного Крыма

Нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко поясняет:

"Нам важно уничтожить группировку, которая удерживает Херсон и угрожает Запорожью и Кривому Рогу. То, что ВСУ вывели из строя Антоновский мост, что канал снабжения российской группировки нарушен – это важно. Это одна из важнейших коммуникаций, которую использовала рф для подпитки своих военных боеприпасами, живой силой, техникой, топливом, другими видами снабжения. Нарушив данную коммуникацию, мы обескровливаем противника на данном направлении. Фактически мы перебили основную артерию, которая питает сегодня из оккупированного Крыма российскую группировку, удерживающую Херсон. Который нам важно на этом этапе освободить, сняв угрозу Запорожью, Кривому Рогу".

По мнению Андрея Сенченко, окончательно сносить мост обстрелами вряд ли надо.

"Он нам потом понадобится, – поясняет эксперт. – Просто нужно постоянно держать мост в том состоянии, которое не позволяло бы противнику использовать его по назначению в данный период времени".

Прогнозируя, как могут события развиваться в обозримом будущем, Андрей Сенченко отметил, что у нас стоит очевидная задача – и концентрируются силы для наступления на южном направлении.

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"На первом этапе важно отбросить там противника на границы и админграницу по состоянию до 24 февраля 2022 года. А дальше – освобождать Донбасс, выбрасывать россиян с Харьковщины, освобождать Крым. Логика понятна, – считает эксперт. – Но нам для этого нужно повысить степень организации всех наших структур. И военных, и гражданских. И довести до необходимого уровня (в результате переговоров, психологического давления) ту военно-техническую помощь, которую мы получаем. Чтобы количества и качества вооружения, которое будет в распоряжении нашей армии, было достаточно для выполнения таких масштабных задач как освобождение всей нашей территории, включая Крым и Донбасс".

Противник строит понтонные переправы

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Влад Волошин отмечает, что мосты – стратегические объекты. В частности, Антоновский, который находится в районе Херсона.

"Его важность – огромна. Вся логистика, всё обеспечение оккупационных войск на правом берегу Днепра, завязаны именно на нем, – поясняет эксперт. – Учитывая, что на правом берегу Днепра находится внушительная группировка войска противника, Антоновский мост нес большую нагрузку. Через него постоянно перебрасывались дополнительные силы и средства. Теперь с этим проблема".

В том районе, продолжает Влад Волошин, есть еще переправа через Днепр по дамбе в Новой Каховке. А также мост через реку Ингулец (у населенного пункта Дарьевка).

"Ингулецкий мост украинские военнослужащие также пытаются уничтожить. И Херсонская, и Криворожская группировки войск противника зависят от того, будут ли существовать эти мосты", – подчеркивает эксперт.

По его словам, вследствие ударов ВСУ по Антоновскому мосту, противник пытается строить понтонные переправы. И около Херсона, и в районе Дарьевки – с целью иметь возможность переброски сил и средств. Или же для отступления, если ситуация сложится благоприятно для нас.

"Однако понтонная переправа – куда менее надежный объект, чем стационарный мост. В районе той же Белогоровки на Луганщине, при попытке противника переправиться через Северский Донецк, ВСУ похоронили вместе с тамошней понтонной переправой огромное количество живой силы и техники агрессора. Думаю, что переправы, которые россияне наводят сейчас в Херсонской области через Днепр, ждет та же участь", – отмечает Влад Волошин.

Он напоминает, что длина Антоновского моста – порядка 1360 метров. То есть, около полутора км. И теперь это уникальное строение не пригодно для курсирования войск.

"А ширина Днепра там – более километра. И никакая понтонная переправа не будет достаточно надежной, – уверен эксперт. – К тому же, по ней можно переправлять ограниченное количество сил и средств. Так что россияне оказались в крайне сложном положении. Это пока не окружение, но мы серьезно разорвали их логистические цепочки. А интенсивность боевых действий, которую имеем сейчас, подразумевает постоянное обеспечение боеприпасами, горюче-смазочными материалами, человеческими ресурсами, продовольствием".

Начнется новый виток в российско-украинской войне

То, что противник не будет иметь возможности получить подкрепление, естественно, на руку украинской армии, акцентирует Влад Волошин. Но полное уничтожение Антоновского моста, отмечает он, – это палка о двух концах.

"Если (а точнее – когда) мы уничтожим данную группировку противника или вынудим ее отступить, нам необходимо будет продвигаться дальше. На левый берег Днепра. И сделать это без моста будет сложно", – поясняет эксперт.

Он подчеркивает, что форсирование водных преград – это комплексная операция, где следует учесть ряд факторов.

"И если они будут учтены, если обстоятельства будут благоприятны, мы, действительно, можем освободить юг материковой Украины в течение, как и говорил президент, трех-шести недель. Но это максимально оптимистический вариант, учитывая, сколько вооружения и живой силы есть у россиян", – считает Влад Волошин.

При этом, подчеркивает военный эксперт, следует понимать, что российская армия даже в отрыве, в окружении, будет биться ожесточенно. И ее командование будет искать возможность наладить обеспечение даже без мостов.

"В ход пойдут авиация, ракетные удары, – прогнозирует Влад Волошин. – Россияне могут подтянуть Черноморский флот, чтобы иметь возможность отхода морем (или доставку пополнения морем же). Естественно, мы станем вести огонь и по этому маршруту. Но войска агрессора постараются прикрыть его системами ПВО, авиацией. То есть, начнется новый виток в российско-украинской войне. Однако мы приложим все усилия, чтобы как можно быстрее освободить сперва украинский материковый юг, а потом и все наши временно оккупированные территории".