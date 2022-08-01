Война - день 159: оккупанты переключились на Бахмут, обострение в Косово

Оперативно о главном за 1 августа

На протяжении 159 дней украинские силы обороны ведут борьбу с российскими захватчиками, которые полномасштабно вторглись в страну 24 февраля. Из-за точных ударов ВСУ по складам оккупанты изменили направление своих атак и переключились с Северска и Славянска на Бахмут. Россияне продолжают ракетный и артиллерийский террор. Николаев подвергся жесточайшему обстрелу, а по Никополю рф гатила из "Градов". Резко возросло напряжение между Сербией и Косово, из-за чего Приштина перекрыла границы, а Белград привел армию в состояние повышенной боевой готовности.

В этом материале "Телеграф" сообщает о главных событиях, которые произошли в Украине и мире 1 августа, однако более оперативно информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

00:00 МИД Украины рекомендует украинцам воздержаться от посещения южных районов Сербии.

Что произошло 29 июля в Украине и мире можно узнать в нашей статье за пятницу: "Война — день 156: трагедия в Еленовке и усиление обстрелов Украины".

С главными новостями за 30 июля можно ознакомиться в материале за субботу: "Война — день 157: ВСУ ведут успешные бои на Донбассе, россияне отвечают зверствами против пленных и гражданских".

А информацию за 31 июля читайте в материале за воскресенье: "Война — день 158: новые удары по украинским городам, гибель известного бизнесмена и ЧП в Севастополе".