Українці аплодують послу Великої Британії: що сказала Amnesty International Мелінда Сіммонс

Скандальна доповідь правозахисної організації викликала обурення у дипломатки

Скандальна доповідь правозахисної організації Amnesty International про те, що ЗСУ буцімто наражають на небезпеку українців, обурила не тільки мешканців України та президента Володимира Зеленського. Документ розкритикувала очільниця посольства Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

Свою позицію з цього приводу вона виклала у Twitter. "Єдине, що загрожує мирним жителям України, це російські ракети, зброя та мародерство російських військ. Крапка. Якби росія припинила вторгнення в Україну, небезпеки не було б", — написала вона.

У коментарях українці багато разів подякували Сіммонс і нагадали – своєю доповіддю Amnesty International виставила українських військових, які насправді не роблять нічого інакшого, як боронять свою землю від агресора, злочинцями. До того ж організація почала звинувачувати жертв збройного нападу, що теж неприпустимо. Натомість дипломатка вказала на правду. Окремо в реплаях Сіммонс нагадали недолугу відповідь голови Amnesty International Аньєс Калламар, яка назвала всіх, хто критикує доповідь, ботами, а обурення — пропагандою та дезінформацією.

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Як повідомляв "Телеграф", у доповіді Amnesty International йдеться про те, що українські війська розташовують свої позиції так, що це може створювати ризики для цивільного населення. У відповідь організацію звинуватили у тому, що вона дає викривлену картину, нічого не написавши про людожерські тактики росіян. Саму доповідь назвали небезпечною маячнею, а тих, хто її склав, — корисними ідіотами.