Украинцы аплодируют послу Великобритании: что сказала Amnesty International Мелинда Симмонс

Скандальный доклад правозащитной организации вызвал возмущение у дипломатки

Скандальный доклад правозащитной организации Amnesty International о том, что ВСУ якобы подвергают опасности украинцев, возмутил не только жителей Украины и президента Владимира Зеленского. Документ раскритиковала глава посольства Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

Свою позицию на этот счет она изложила в Twitter. "Единственное, что угрожает мирным жителям Украины, это российские ракеты, оружие и мародерство российских войск. Точка. Если бы россия прекратила вторжение в Украину, опасности не было бы", — написала она.

В комментариях украинцы много раз поблагодарили Симмонс и напомнили – своим докладом Amnesty International выставила украинских военных, которые на самом деле не делают ничего иного, как защищают свою землю от агрессора, преступниками. К тому же организация начала обвинять жертв вооруженного нападения, что тоже недопустимо. Зато дипломатка указала на правду. Отдельно в реплаях Симмонс напомнили несуразный ответ главы Amnesty International Аньес Калламар, которая назвала всех критикующих доклад ботами, а возмущение — пропагандой и дезинформацией.

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Как сообщал "Телеграф", в докладе Amnesty International говорится, что украинские войска располагают свои позиции так, что это может создавать риски для гражданского населения. В ответ организацию обвинили в том, что она дает искаженную картину, ничего не написав о людоедских тактиках россиян. Сам доклад назвали опасным бредом, а тех, кто его составил, — полезными идиотами.