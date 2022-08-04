Правозащитники обвинили ВСУ в создании опасности для гражданских, но их выводы – это сильно искаженная картина

Вышел очередной пример опасного бреда, который периодически генерируют международные организации по поводу нашей войны. Amnesty International написала, что наши военные своей тактикой ведения войны создают опасность для гражданских. Следуя логике AI, наши войска, вместо обороны городов, должны выйти в поле, построиться свиньёй и ждать, пока русские превратят их в мясо. Проблема в том, что потом русские придут к гражданским и устроят то, что устроили в Буче, Макарове и ещё много где.

Меня вообще не перестаёт удивлять каша в головах у международников. Русские не соблюдают вообще никаких правил. Тупо кладут болт на все конвенции. Обстреливают Киев, когда у нас тусит генсек ООН. Обстреливают из РСЗО жилые кварталы, половина Харькова разбита там, где кроме жилой застройки ничего нет. Посылают нах*р все эти вечно озабоченные организации.

В итоге получается, что какая-то структура ООН или та же AI готовит обзор, но о русских там практически ничего нет. Зато дотошно описаны все наши недочёты. Эту тактику они применяют с 2014 года. Русские их не пускают, наши пускают, на выходе отчёт о том, как Украине неправа. Полезные идиоты в чистом виде.

Получается, что это чуть ли не мы виноваты, что идёт война. Сами на себя напали. Потому что роль России абсолютно неясна. Хотя всем очевидно – если русские уберутся, все опасности сразу исчезнут.

Сейчас начнётся вой российских выкормышей по всему миру. Хочу посмотреть, кто из наших грантоедов в это впишется.