Доступу до місця та свідків немає: з’явилися деталі вибуху в Оленівці

Вибухів могло бути кілька

Трагедія в Оленівці на території окупованої частини Донецької області, яка забрала життя понад 50 українських військовополонених, за планом росіян мала бути ще кривавішою. Ймовірно, планувалося вбити всіх, хто там був.

Таку думку висловив екскомандир полку "Азов" Максим Жорін у бесіді із "Новини.LIVE". Він зазначив, що доступу до місця вибуху і до українських військових, які вижили, немає. Він вважає, що росіяни не планували, щоб хтось залишився живим. Вціліти людям удалося завдяки тому, що виконавець не зможу виконати задумане.

Жорін також припустив, як саме стався вибух. За його словами, окупанти переробили нежитлове приміщення на території промзони, замінували його, а потім переселили туди 150 людей. Жорін оцінив, що найімовірніше було три вибухи, які сталися по черзі.

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Для міжнародного розслідування трагедії важливо, щоб удалося поговорити з уцілілими українськими військовими — саме вони знають, що сталося у приміщенні та хто там був. Знайти докази на місці, мабуть, уже не вдасться – росіяни могли все прибрати. Жорін також наполягає на відповідальності міжнародних організацій та світової громадськості за масове вбивство в Оленівці через їхню невпевнену реакцію на попередні злочини росії. Він упевнений — якщо трагедія із загибеллю військовополонених у Оленівці замовчуватиметься, від росії варто чекати ще жорстокіших дій.

Нагадаємо, в ООН готуються відправити до Оленівки експертну групу, її ще формують. В Україні тим часом озвучили ймовірну причину, через яку росія пішла на вбивство військовополонених. У розвідці вважають, що це було зроблено, щоб приховати сліди тортур.

Як раніше писав "Телеграф", у Міжнародному комітеті Червоного Хреста заявили, що не гарантували безпеку українців у полоні та доступу до військовополонених у них немає.