Теракт у Оленівці: у Червоному Хресті зробили тривожну заяву щодо полонених

Міжнародна організація робить спробу "вмити руки"

Поки українське представництво Червоного Хреста всіляко сприяє вирішенню проблем, пов’язаних із російською провокацією в Оленівці, Міжнародний комітет організації намагається обілити себе у чужих очах. Так, представники МКЧХ заявили, нібито не гарантували військовослужбовцям із "Азовсталі" безпеку — її нібито мала забезпечити російська сторона. Себе ж члени організації назвали виключно "посередниками", ймовірно, сподіваючись зняти будь-яку провину за загибель наших воїнів.

Відповідна заява-відповідь на вельми популярні питання з’явилася напередодні на офіційному сайті Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Його представники посилаються на норми міжнародного гуманітарного права, так і не зрозумівши, що окупанти їх не дотримуються.

У МКЧХ запевняють, що мали доступ до даних полонених, а також сподівалися на дозвіл відвідувати українців у колонії. Втім, це було зроблено лише одного разу — у травні, коли члени організації привозили до Оленівки питну воду. Цікаво, що навіть при цьому у безпосередньому спілкуванні з військовополоненими їм було відмовлено.

"Ми не гарантували безпеку військовополонених, які опинилися в руках ворога, бо це не в наших силах. Ми заздалегідь роз’яснили це сторонам. Сторони конфлікту зобов’язані забезпечити захист військовополонених від актів насильства, залякування та суспільної цікавості, а також від наслідків воєнних дій", — повідомляється у заяві Міжнародного Комітету.

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Щодо самої трагедії в Оленівці МКЧХ стверджує, що відразу ж, 29 липня, запросив доступ для своїх представників до колонії. Організація нібито запропонувала свою медичну допомогу, евакуацію поранених та сприяння у проведенні судово-медичної експертизи.

"Наразі нам не надано доступу до військовополонених, які постраждали від атаки, і у нас немає гарантій безпеки для проведення цього візиту, — наголошується в заяві. — Ми продовжуватимемо запитувати доступ до військовополонених".

При цьому в росії заявили, що збираються залучити до розслідування представників ООН і МКЧХ, що поки що виглядає як чергова пропагандистська брехня. Проте в Організації Об’єднаних Націй уже готують комісію з незалежних експертів, які б могли брати участь у встановленні деталей загибелі військовослужбовців.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Жахіття у Оленівці – лише одне з… Катування, страти, винесення позасудових вироків давно практикуються росією Медіаексперт, член Ради з питань свободи слова при президенті Володимирі Зеленському, ексзаступник міністра інформполітики (з 2015 по 2016 рр.), радник міністра оборони України (2014-2015) Тетяна Попова спеціально для "Телеграфу" розповіла, чому важливо якнайбільше говорити про трагедію в Оленівці

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що українські бійці частково підтверджують російські списки жертв теракту в Оленівці. При цьому повним перелік імен ймовірних постраждалих назвати поки що не можуть.

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