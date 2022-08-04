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Теракт у Оленівці: у Червоному Хресті зробили тривожну заяву щодо полонених

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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МКЧХ заявляють, що відразу запросили доступ до Оленівки, але поки що відповіді від росії не отримували Новина оновлена 04 серпня 2022, 07:07
МКЧХ заявляють, що відразу запросили доступ до Оленівки, але поки що відповіді від росії не отримували

Міжнародна організація робить спробу "вмити руки"

Поки українське представництво Червоного Хреста всіляко сприяє вирішенню проблем, пов’язаних із російською провокацією в Оленівці, Міжнародний комітет організації намагається обілити себе у чужих очах. Так, представники МКЧХ заявили, нібито не гарантували військовослужбовцям із "Азовсталі" безпеку — її нібито мала забезпечити російська сторона. Себе ж члени організації назвали виключно "посередниками", ймовірно, сподіваючись зняти будь-яку провину за загибель наших воїнів.

Відповідна заява-відповідь на вельми популярні питання з’явилася напередодні на офіційному сайті Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Його представники посилаються на норми міжнародного гуманітарного права, так і не зрозумівши, що окупанти їх не дотримуються.

У МКЧХ запевняють, що мали доступ до даних полонених, а також сподівалися на дозвіл відвідувати українців у колонії. Втім, це було зроблено лише одного разу — у травні, коли члени організації привозили до Оленівки питну воду. Цікаво, що навіть при цьому у безпосередньому спілкуванні з військовополоненими їм було відмовлено.

"Ми не гарантували безпеку військовополонених, які опинилися в руках ворога, бо це не в наших силах. Ми заздалегідь роз’яснили це сторонам. Сторони конфлікту зобов’язані забезпечити захист військовополонених від актів насильства, залякування та суспільної цікавості, а також від наслідків воєнних дій", — повідомляється у заяві Міжнародного Комітету.

Щодо самої трагедії в Оленівці МКЧХ стверджує, що відразу ж, 29 липня, запросив доступ для своїх представників до колонії. Організація нібито запропонувала свою медичну допомогу, евакуацію поранених та сприяння у проведенні судово-медичної експертизи.

"Наразі нам не надано доступу до військовополонених, які постраждали від атаки, і у нас немає гарантій безпеки для проведення цього візиту, — наголошується в заяві. — Ми продовжуватимемо запитувати доступ до військовополонених".

При цьому в росії заявили, що збираються залучити до розслідування представників ООН і МКЧХ, що поки що виглядає як чергова пропагандистська брехня. Проте в Організації Об’єднаних Націй уже готують комісію з незалежних експертів, які б могли брати участь у встановленні деталей загибелі військовослужбовців.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що українські бійці частково підтверджують російські списки жертв теракту в Оленівці. При цьому повним перелік імен ймовірних постраждалих назвати поки що не можуть.

Також ми розповідали, які нові причини звірячої розправи росіян над українськими бранцями спромоглися з’ясувати у розвідці.

Теги:
#Колонія #Донецька область #Червоний Хрест #Оленівка #Військовополонені