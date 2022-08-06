Ленд-ліз ще прийде: спікер InformNapalm розповів, коли чекати на основну допомогу від США

На фронті вже успішно застосовують передані США види техніки

Рішення про ленд-ліз для України президент США Джо Байден підписав ще на початку травня, але програма все ще не розпочала роботу. Спікер Міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, боєць ЗСУ Михайло Макарук в інтерв’ю "Телеграфу" розповів, що працювати програма розпочне лише з осені, а до цього постачання надається на вигідніших для України умовах — безкоштовно.

Макарук зазначив, що до початку роботи ленд-лізу з початку фінансового року у жовтні до США постачання здійснюються, в тому числі, і коштом американського бюджету. Після початку ленд-лізу багато за що в його рамках доведеться платити, адже це — довгострокова позика.

Навіть без програми постачання в Україну озброєння з-за кордону продовжуються та збільшуються. Макарук наводить приклад боєприпасів — радянські зразки закінчувалися ще в травні. Українська армія переходить на калібри НАТО 155 мм. Не тільки тому, що вони кращі, а й через легкість закупівлі.

Відхід від радянських калібрів зброї проявляється і інших рівнях. Макарук розповів, що частина полків почали переозброюватися та користуватися патронами калібру 5,56. Вони не лише отримують нову зброю та розхідники до неї, а й навчаються ведення бою з таким озброєнням.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у США готують військову допомогу для України на 1 млрд. доларів США — рекордну суму. Про виділення допомоги мають оголосити за кілька днів, у понеділок 8 серпня. Нагадаємо, на безкоштовну допомогу для України було виділено 40 млрд. Конгресом — витратити їх планували до вересня.