"Хіт цього літа на передовій": Резніков порадував новою зброєю для України

Далекобійне "сімейство" в арсеналі ЗСУ поповнилось німецьким "братом"

Поки росіяни скаженіють, намагаючись дуже грубими прийомами дискредитувати американські РСЗВ HIMARS, які Україна уже використовує для оборони, нові одиниці цієї техніки поступають на фронт. Ще чотири таких установки прибули у розпорядження ЗСУ.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у своєму Twitter. Він подякував президенту США Джо Байдену та міністру оборони Америки Ллойду Остіну за таке необхідне посилення української армії. "Ми довели, що вміємо поводитись з цією зброєю. Звук залпу HIMARS став хітом цього літа на передовій", – написав Резніков. За допомогою цих систем оборонці України нищать ворожі склади, і саме на їхній рахунок окупанти записують ефективне руйнування Антонівського мосту у Херсоні.

Але на цьому свіжі посилення на фронті не закінчились. Резніков також сповістив про прибуття "третього брата" далекобійного сімейства – РСЗВ MARS II. Їх передала Україні Німеччина. За допомогу у постачанні ЗСУ цих систем міністр подякував своїй німецькій колезі Крістіні Ламбрехт та Німеччині загалом. "Наші артилеристи салютують нашим німецьким партнерам", – твітнув очільник МОУ.

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Як повідомляв "Телеграф", другий далекобійний "брат" – британські системи М270 нищать окупантів з середини липня.