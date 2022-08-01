"Хит этим летом на передовой": Резников порадовал новым оружием для Украины

Дальнобойное "семейство" в арсенале ВСУ пополнилось немецким "братом"

Пока россияне сатанеют, пытаясь очень грубыми приемами дискредитировать американские РСЗО HIMARS, которые Украина уже использует для обороны, новые единицы этой техники поступают на фронт. Еще четыре таких установки прибыли в распоряжение ВСУ.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в своем Twitter. Он поблагодарил президента США Джо Байдена и министра обороны Америки Ллойда Остина за столь необходимое усиление украинской армии. "Мы доказали, что умеем обращаться с этим оружием. Звук залпа HIMARS стал хитом этого лета на передовой", – написал Резников. С помощью этих систем защитники Украины уничтожают вражеские склады, и именно на их счет оккупанты записывают эффективное разрушение Антоновского моста в Херсоне.

Но на этом свежие усиления на фронте не закончились. Резников также известил о прибытии "третьего брата" дальнобойного семейства – РСЗО MARS II. Их передала Украине Германия. За помощь в поставке ВСУ этих систем министр поблагодарил свою немецкую коллегу Кристину Ламбрехт и Германию в целом. "Наши артиллеристы салютуют нашим немецким партнерам", – твитнул глава МОУ.

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Как сообщал "Телеграф", второй дальнобойный "брат" — британские системы М270 уничтожают оккупантов с середины июля.