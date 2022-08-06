У Зеленського підтвердили, що Україна отримала літаки від європейської країни

Україна вдячна Північній Македонії за військову допомогу

В Офісі президента підтвердили інформацію про те, що Північна Македонія передала Україні бойові літаки та висловили подяку за це.

Як повідомив у своєму Твіттер радник голови ОПУ Михайло Подоляк, європейська країна допомогла не лише передачею літаків, а й постачанням танків.

"Друг пізнається в біді. Не має значення, якого розміру твоя країна чи обсяг ВВП, важливо яке у тебе серце. Багато народів сьогодні виявляють більше мужності, ніж половина G20", — написав він.

У своєму посту він підтвердив інформацію про те, що Північна Македонія передала Україні бойові літаки, а також наголосив, що наша країна цього ніколи не забуде.

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Як повідомлялося раніше, інформація про те, що Північна Македонія передала Україні чотири штурмовики Су-25, з’явилася в ЗМІ 4 серпня. Примітно, що ці літаки купили в України у 2001 році для боротьби з албанськими сепаратистами за 4 мільйони євро. Літаки зробили кілька бойових вильотів, але у 2004 році їх законсервували та більше не використовували.

Варто зазначити, що наприкінці липня також з’явилася інформація, що Північна Македонія безкоштовно передає Україні свої танки Т-72.