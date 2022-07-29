Україна отримає від двох європейських країн танки — звичайні та спеціальні

Німеччина та Північна Македонія відправлять танки в Україну

У п’ятницю, 29 липня, на 156-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що наша країна отримає танки від двох європейських держав.

Німеччина вирішила передати Україні 16 танків, повідомило Міністерство оборони Німеччини у Twitter. Ці машини призначені для наведення мостів Biber.

"З метою подальшої підтримки сухопутних сил України міністр Крістіна Ламбрехт вирішила передати партію з 16 танків для наведення мостів Biber. Їх можна використовувати для подолання водних та інших перешкод на полі бою", — зазначили у повідомленні.

Крім того, Північна Македонія передає Україні танки Т-72. Про це повідомляє македонське видання РТС.

За інформацією джерела, влада цієї країни передає танки Україні безоплатно, адже дані машини найближчими роками все одно планувалося списати. Кількість переданої техніки не уточнюється, проте Північна Македонія має у своєму арсеналі близько 30 таких машин. У мережі є відео, як тягачі везуть танки на кордон.

Раніше повідомлялося, що Німеччина передала Україні важке озброєння. Українські військові отримали реактивні системи залпового вогню Mars II та три гаубиці PzH 2000. Додамо, що нещодавно ФРН дозволила продаж 100 самохідних гаубиць Panzerhaubitze2000 Україні.