"Голодні ігри": жителі Німеччини "затравили" своїх міністрів через байдужість до України

Політики хотіли відвідати зруйноване війною місто Ірпінь

Нещодавно в Україну вперше з початку війни з росією із візитом прибули німецька міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер та міністр соціальних питань Губертус Гайль. Іноземні чиновники відвідали багатостраждальне місто Ірпінь та провели зустріч зі столичним мером Віталієм Кличком. Саме світлини із зустрічі стали приводом для бурхливого обговорення в мережі та потоку хейту з боку користувачів. Більшість висловила своє негативне ставлення до міністрів через відсутність нормальної допомоги Україні в її протистоянні російській агресії.

Публікацію, у коментарях під якою жителі Німеччини обговорювали приїзд до України, Ненсі Фезер оприлюднила на своїй сторінці у Твіттері. Зокрема, головною темою для дискусій стала світлина голови МВС та міністра праці під час спілкування з Віталієм Кличком. На знімку змішалося все: келихи ігристого, сміливі обличчя та переговори про ситуацію в Україні.

Візит іноземних політиків до Києва

Жителі Німеччини відкрито звинуватили своїх політиків у "бездушному підході" до вкрай важкої ситуації в Україні, відзначивши, що їх візити до української столиці — міста Києва, більше нагадують "військовий туризм" та "голодні ігри".

Дехто наголошує, що зовсім скоро у мережі ширитимуться фотографії багатостраждальних сімей, які не знають, як навіть сплатити за комуналку, водночас політики у цей час спокійно п'ють шампанське на балконі.

Є й такі хто відверто заявляє, що вважає цю фотографію огидною, адже відразу викликають радісні погляди та бокали шампанського у руках міністрів, у той час, коли в Україні хтось помирає.

Реакція користувачів мережі

Крім того, у коментарях під публікацією німецької міністерки користувачі мережі саркастично відзначають, що краще політикам не повертатися на Батьківщину, а все ж залишитися в Україні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що кількома днями раніше папа Римський Франциск вчергове заявив, що хоче відвідати Україну, аби спробувати завершити російське вторгнення.