"Голодные игры": жители Германии "затравили" своих министров из-за безразличия к Украине

Политики хотели посетить разрушенный войной город Ирпень

Недавно в Украину впервые с начала войны с россией с визитом прибыли немецкая министерша внутренних дел Нэнси Фезер и министр социальных вопросов Губертус Гайль. Иностранные чиновники посетили многострадальный город Ирпень и провели встречу со столичным мэром Виталием Кличко. Именно фотографии со встречи стали поводом для бурного обсуждения в сети и потока хейта со стороны пользователей. Большинство выразило свое негативное отношение к министрам из-за отсутствия нормальной помощи Украине в ее противостоянии российской агрессии.

Публикацию, в комментариях, под которой жители Германии обсуждали приезд в Украину, Нэнси Фезер обнародовала на своей странице в Твиттере. В частности, главной темой для дискуссий стала фотография главы МВД и министра труда во время общения с Виталием Кличко. На снимке все смешалось: бокалы игристого, смелые лица и переговоры о ситуации в Украине.

Визит иностранных политиков в Киев

Жители Германии открыто обвинили своих политиков в "бездушном подходе" к крайне тяжелой ситуации в Украине, отметив, что их визиты в украинскую столицу — город Киев, больше напоминают "военный туризм" и "голодные игры".

Некоторые подчеркивают, что совсем скоро в сети будут распространяться фотографии многострадальных семей, которые не знают, как даже оплатить коммуналку, в то же время политики в это время спокойно пьют шампанское на балконе.

Есть и такие, кто откровенно заявляет, что радостные взгляды и бокалы шампанского в руках министров, в то время, когда в Украине кто-то умирает, вызывают сильное отвращение.

Реакция пользователей сети

Кроме того, в комментариях под публикацией немецкого министерства пользователи сети саркастически отмечают, что лучше политикам не возвращаться на Родину, а все же остаться в Украине.

Ранее "Телеграф" сообщал, что несколькими днями ранее папа Римский Франциск в очередной раз заявил, что хочет посетить Украину, чтобы попытаться завершить российское вторжение.