Папа Римський зробив нову заяву щодо можливого візиту до України

Понтифік може приїхати до України

Папа Римський Франциск заявив, що хоче відвідати Україну, щоб спробувати завершити російське вторгнення, яке триває вже п’ять місяців.

Як повідомляє Reuters, про це він заявив під час спілкування з журналістами на шляху до Канади.

"У мене велике бажання поїхати до Києва", — сказав Папа Римський, але не став називати конкретних дат чи термінів.

Варто зазначити, що Франциск останнім часом має проблеми з травмою коліна через яку йому доводилося переміщатися або в інвалідному візку, або спираючись на тростину. На початку липня йому навіть довелося скасувати два візити до африканських травм. Втім, зазначається, що під час візиту до Канади він почував себе добре і міг пересуватися самостійно.

Понтифік неодноразово засуджував російське вторгнення в Україну і побічно звинувачував росію в тому, що вона веде "жорстоку та безглузду агресивну війну".

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Варто зазначити, що на початку місяця він заявляв, що сподівається відвідати Київ та Москву після тижневої поїздки до Канади. У кремлі тоді повідомляли, що не вели переговорів з Ватиканом щодо візиту глави католицької церкви, а в Україні зазначили, що запрошення Папі на відвідування країни залишається чинним.