"Ми тримаємо слово": Німеччина передала Україні важке озброєння

Отримання військової допомоги від Німеччини підтвердили в Офісі президента

У Міністерстві оборони Німеччини, яка зволікала з постачанням збої Україні, відзвітували про передачу українським військовим реактивних систем залпового вогню Mars II та трьох гаубиць PzH 2000.

Як передає Welt, про це заявила очільниця оборонного відомства ФРН Крістін Ламбрехт, зазначивши, що важке озброєння передали Україні для боротьби з російською агресією.

"Поставлено обіцяні реактивні системи залпового вогню Mars II та ще три самохідних Panzerhaubitzen 2000. Ми тримаємо своє слово", — зазначила вона.

Тим часом голова Офісу президента України Андрій Єрмак у власному Telegram-каналі повідомив, що РСЗВ Mars II вже в Україну прибули й наші військові з їх допомогою будуть боротися з російськими окупантами.

"РСЗВ Mars II вже передані Україні нашими німецькими союзниками. У росіян буде палати" — написав очільник ОП у вівторок, 26 липня.

Нагадаємо, що Україна очікує від Німеччини ще більше зброї, зокрема, у новому пакеті військової допомоги від ФРН має надійти близько п’ятдесяти позицій озброєння, частину з яких складають гаубиці Panzerhaubitzene 2000, а також ракети для ПЗРК Stinger.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українські військові отримають дві батареї зенітно-ракетного комплексу NASAMS норвезько-американського виробництва. Це стане серйозним посиленням системи протиповітряної оборони ЗСУ.